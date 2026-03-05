Χρήστος Σπανός: Έγινα ο μπαμπάς που θα ήθελα να έχω και τώρα θέλω να είμαι ο μπαμπάς που θέλει να έχει η κόρη μου
Μικρός δεν σκεφτόμουν να κάνω οικογένεια και παιδιά, αυτό νομίζω προκύπτει όταν ερωτεύεσαι, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τον ρόλο του πατέρα μίλησε ο Χρήστος Σπανός, επισημαίνοντας πως κατάφερε να γίνει ο μπαμπάς που ήθελε να έχει ο ίδιος και πλέον προσπαθεί να γίνει ο μπαμπάς που θέλει η κόρη του.
Ο ηθοποιός ανέφερε πως όταν ήταν μικρότερος δεν σκεφτόταν να κάνει οικογένεια, ωστόσο αυτό προέκυψε όταν γνώρισε τον κατάλληλο άνθρωπο. Μιλώντας για την οικογένειά του αναφέρθηκε και στη Μαρίνα Σπανού, η οποία ασχολείται με τη μουσική και συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του ελληνικού τελικού της Eurovision. Παράλληλα, μίλησε για την ψυχοθεραπεία που κάνει, αλλά και για τον ρόλο που τον καθόρισε.
Όσον αφορά στην οικογένειά του και την πατρότητα, ο Χρήστος Σπανός είπε: «Σαν μικρός δεν σκεφτόμουν να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά. Αυτό νομίζω προκύπτει όταν γνωρίσεις έναν άνθρωπο, τον ερωτεύεσαι και σου ξυπνάει αυτό το θέλω. Έγινα ο μπαμπάς που θα ήθελα να έχω και τώρα εξελίσσομαι και θέλω να είμαι ο μπαμπάς που θέλει να έχει η κόρη μου. Δεν είχα άγχος για την κόρη μου που ασχολείται με τη μουσική, γιατί το γνωρίζω, το γνωρίζει και η κόρη μου, γιατί έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι και ξέρει πώς γίνεται. Δεν είναι πάντα ευχάριστο, αλλά δεν έχω ιδιαίτερο άγχος».
Για τα αρνητικά σχόλια που υπήρξαν σχετικά με τα πρόσωπα που βρίσκονταν στην κριτική επιτροπή του Sing for Greece, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια με τα social media, καλώς ή κακώς όλοι έχουνε μια γνώμη, που πολλές φορές δε μας κάνει καλό. Δηλαδή, μην σου πω ότι τις περισσότερες φορές, δεν φιλτράρω μόνο τα αρνητικά, φιλτράρω και τα θετικά. Γιατί όταν ανεβάζεις ας πούμε ένα βίντεο ή μία φωτογραφία και αρχίζουν από κάτω και σου γράφουν “είσαι θεός”, “είσαι φανταστικός”, μπορεί εύκολα να πεις “α, είμαι θεός”. Σαφώς χαίρεσαι με τα θετικά, σαφώς στεναχωριέσαι λίγο με τα αρνητικά. Τελευταία μην σου πω ότι τα βλέπω και λίγο με συμπάθεια τα αρνητικά σχόλια. Δηλαδή άνθρωποι που βρίσκουν τον χρόνο και θα γράψουν κάτι κακό και αυτά, στεναχωριέμαι γι’ αυτούς τους ανθρώπους».
Ο Χρήστος Σπανός, έπειτα, σχολίασε και το νικητήριο τραγούδι: «Το τραγούδι του Ακύλα μου άρεσε, είναι κεφάτο και αρέσει και στο εξωτερικό. Είναι ένας διαγωνισμός που θες να περάσεις καλά, πρέπει να γεμίσει την εικόνα, να σε ανεβάσει και νομίζω ότι ο Ακύλας έφερε κάτι ξεχωριστό».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ψυχοθεραπεία που κάνει, εξηγώντας τι τον ώθησε να ξεκινήσει τις συνεδρίες: «Κάνω χρόνια ψυχοθεραπεία. Σε κάποια φάση αισθάνθηκα ότι θέλω λίγο να επαναπροσδιοριστώ, έπρεπε λίγο να βάλω τα πράγματα σε μία τάξη. Είχε φύγει και ο πατέρας μου απ’ τη ζωή, που με είχε κλονίσει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Το χρειάστηκα, το δοκίμασα και με κάνει να αισθάνομαι καλά».
Κλείνοντας, ο Χρήστος Σπανός είπε για την καριέρα του: «Δεν έχω ξεχωρίσει κάποια σειρά που έχω παίξει. Σίγουρα αυτή που με σημάδεψε, ήταν η σειρά που συστήθηκα στο κοινό, το "Άκρως Οικογενειακόν". Από κει και πέρα, έκανα αρκετές σειρές και είχαν επιτυχία και απήχηση στον κόσμο. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι ο κόσμος με πλησιάζει με πολλή αγάπη. Όταν με βλέπει νιώθει ότι είμαι ένας δικός τους άνθρωπος και ο τρόπος που εκφράζεται σε μένα είναι πολύ αγαπησιάρικος».
