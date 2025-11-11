Μαρίνα Σπανού: «Μας έχουν μπερδέψει και για ζευγάρι με τον πατέρα μου» - Γιατί την ενοχλεί να τη λένε φασαία και πώς ξεκίνησε να τραγουδάει στην Αρεοπαγίτου
Ευχόμαστε να πάρω τα γονίδια του πατέρα μου, εννοείται πως με έχουν περάσει για αδερφή του, δήλωσε η τραγουδίστρια για τον Χρήστο Σπανό
Από τις πρώτες της εμφανίσεις στον δρόμο, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μέχρι σήμερα που έχει κερδίσει την αγάπη του κόσμου, η Μαρίνου Σπανού εξηγεί γιατί δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό «φασαία» για τον εαυτό της, ενώ αποκάλυψε πως συχνά πολλοί νομίζουν ότι ο πατέρας της, Χρήστος Σπανός, είναι αδερφός ή ακόμη και σύντροφός της.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» και αρχικά μίλησε για τον πατέρα της, παραδεχόμενη πως θα ήθελε να κληρονομήσει τη νεανική του όψη και, πιο συγκεκριμένα, τα γονίδιά του.
Όσο για εκείνους, που συχνά δεν αντιλαμβάνονται ότι ο Χρήστος Σπανός είναι πατέρα της είπε: «Εννοείται πως με έχουν περάσει για αδερφή του πατέρα μου, μας έχουν μπερδέψει και για ζευγάρι. Ευχόμαστε να πάρω τα γονίδια του πατέρα μου».
Στη συνέχεια, η Μαρίνα Σπανού μίλησε για τη στιγμή που αποφάσισε να ξεκινήσει εμφανίσεις στον δρόμο, σε ηλικία 18 ετών, μόλις ολοκλήρωσε τις εξετάσεις των Πανελληνίων. Η αντίδραση των γονιών της αρχικά μπορεί να μην ήταν θετική, πολύ σύντομα όμως πείστηκαν, πως ήθελε να ασχοληθεί σοβαρά με τη μουσική.
«Ήταν Τετάρτη, δύο μέρες μετά έδινα το τελευταίο μου μάθημα για τις Πανελλήνιες. Περπατούσα στην Αποστόλου Παύλου και πέτυχα έναν μουσικό να παίζει το αγαπημένο μου τραγούδι του Χατζιδάκι, απέναντι η Ακρόπολη. Σκέφτηκα ότι ήταν μαγικό αυτό. Την επόμενη μέρα ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο, να βγω να τραγουδήσω στην Αρεοπαγίτου. Περίμενα να δώσω Πανελλήνιες και ήλπιζαν ότι θα το έχω ξεχάσει. Είπα στον μπαμπά μου να πάμε να πάρουμε εξοπλισμό. Ήταν επιτακτικό. Στην πρώτη εμφάνιση είπα στους μου να μην έρθουν αλλά ήρθαν. Την πρώτη φορά μάλιστα πήγα στο σημείο, που τραγουδούσε ένας άλλος καλλιτέχνης και με έδιωξε, αλλά αυτό δεν με απέτρεψε. Έφτασα εκεί, με είδε κόσμος, εκεί συνειδητοποίησα ότι η μουσική θέλω να γίνει μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Κάποια στιγμή ήρθε η φίλη μου και μου λέει "αυτή η μπύρα είναι κερασμένη", λέω "από ποιον;" και μου δείχνει απέναντι, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω τον Σπανό να με κερνάει» περιέγραψε η τραγουδίστρια.
Τέλος, η Μαρίνα Σπανού έδωσε την ετυμολογία του «φασαίου» και εξήγησε γιατί δεν θεωρεί ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία: «Φασαίος είναι ο άνθρωπος που υιοθετεί κάποια χαρακτηριστικά είτε εμφανισιακά, είτε της προσωπικότητας ή τα μιμείται, απλώς για να μπει στη φάση, να νιώθει αρκετός, να νιώθει ότι χωράει σε ένα σύνολο, χωρίς να του ταιριάζουν απαραίτητα. Είναι λίγο παρεξηγημένη έννοια, φασαίος μπορείς να είσαι σε κάθε τομέα. Με πειράζει να με λένε φασαία, γιατί θεωρώ ότι χρησιμοποιείται λάθος η λέξη αυτή. Έχουν συνδυάσει το να είναι κάποιος φασαίος με τις παντελόνες, τα μακριά μαλλιά, την Ικαρία. Με συγκεκριμένα πράγματα, που δεν είναι αυτό».
