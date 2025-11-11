Μαρίνα Σπανού: «Μας έχουν μπερδέψει και για ζευγάρι με τον πατέρα μου» - Γιατί την ενοχλεί να τη λένε φασαία και πώς ξεκίνησε να τραγουδάει στην Αρεοπαγίτου

Κλείσιμο

Τέλος, η Μαρίνα Σπανού έδωσε την ετυμολογία του «φασαίου» και εξήγησε γιατί δεν θεωρεί ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία: «Φασαίος είναι ο άνθρωπος που υιοθετεί κάποια χαρακτηριστικά είτε εμφανισιακά, είτε της προσωπικότητας ή τα μιμείται, απλώς για να μπει στη φάση, να νιώθει αρκετός, να νιώθει ότι χωράει σε ένα σύνολο, χωρίς να του ταιριάζουν απαραίτητα. Είναι λίγο παρεξηγημένη έννοια, φασαίος μπορείς να είσαι σε κάθε τομέα. Με πειράζει να με λένε φασαία, γιατί θεωρώ ότι χρησιμοποιείται λάθος η λέξη αυτή. Έχουν συνδυάσει το να είναι κάποιος φασαίος με τις παντελόνες, τα μακριά μαλλιά, την Ικαρία. Με συγκεκριμένα πράγματα, που δεν είναι αυτό».