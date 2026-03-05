Σπύρος Μπιμπίλας για το κυνηγητό του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Ήταν μία βλακεία, είμαστε σαν αρχοντοχωριάτες
Σπύρος Μπιμπίλας για το κυνηγητό του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Ήταν μία βλακεία, είμαστε σαν αρχοντοχωριάτες

Ο ηθοποιός και βουλευτής σχολίασε την έντονη δημοσιότητα και τις αντιδράσεις για τα γυρίσματα που έκανε ο Χολιγουντιανός σταρ στην Ελλάδα

Ιωάννα Μαρίνου
Την έντονη δημοσιότητα και τον ενθουσιασμό που προκάλεσε ο Μπραντ Πιτ με αφορμή τα γυρίσματα που έκανε στην Ύδρα για την επερχόμενη ταινία του, σχολίασε ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που αντέδρασε το ελληνικό κοινό.

Ο ηθοποιός και βουλευτής έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου, μιλώντας για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του χολιγουντιανού σταρ στη χώρα.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα και τη μεγάλη προσοχή που συγκέντρωσε η παρουσία του στο νησί. «Μια βλακεία. Είμαστε σαν να είμαστε αρχοντοχωριάτες. Ήρθε ένας ηθοποιός να κάνει τη δουλειά του», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε για τα γυρίσματα που αναμένεται να κάνει ο Πιτ στη Νέα Μάκρη: «Και τι να κάνω εγώ; Να πάω στη Νέα Μάκρη να τον δω;».

Δείτε το βίντεο



Μετά την παραμονή του στην Ύδρα, ο σταρ βρέθηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου στη Χαλκίδα για τη συνέχιση των γυρισμάτων της νέας κινηματογραφικής παραγωγής «Riders». Οι σκηνές θα γυριστούν στον σιδηροδρομικό σταθμό Χαλκίδας, όπου ήδη από νωρίς τα συνεργεία της παραγωγής έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία των σκηνικών για τα επόμενα πλάνα, όπως προκύπτει από εικόνες που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα evima.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπραντ Πιτ έφτασε στη Χαλκίδα με τη θαλαμηγό «Persefoni». Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η ολοκλήρωσή τους έχει προγραμματιστεί για μετά τις 17:00 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία εκτιμάται ότι ο ηθοποιός θα αναχωρήσει από την περιοχή.
