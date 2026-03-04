Βίβιαν Κοντομάρη για τον γιο της: Του συνέβη κάτι που τον τάραξε πολύ, έχουμε συμβουλευτεί και ψυχολόγο

δυσκολίες της εφηβείας.

Βίβιαν Κοντομαρή,





Παράλληλα, η ηθοποιός τόνισε τη σημασία που έχει για εκείνη η παρουσία του γιου της στη ζωή της της λέγοντας: « Το παιδί είναι ό,τι πιο σημαντικό μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Μετατοπίζονται όλα και είναι το παιδί και η δουλειά. Με διακρίνει μια υπερβολή ως μητέρα. Αν χτυπούσε λίγο, εγώ έκλαιγα. Όταν όμως γινόταν κάτι σοβαρό, όπως μια φορά που χρειάστηκε να τον πάμε στο νοσοκομείο, εκεί όλη η υπερβολή είχε εξαφανιστεί. Τώρα ο γιος μου έχει κλείσει τα 15, είμαστε στην εφηβεία και είναι δύσκολο ».