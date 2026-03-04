Βίβιαν Κοντομάρη για τον γιο της: Του συνέβη κάτι που τον τάραξε πολύ, έχουμε συμβουλευτεί και ψυχολόγο
Βίβιαν Κοντομάρη για τον γιο της: Του συνέβη κάτι που τον τάραξε πολύ, έχουμε συμβουλευτεί και ψυχολόγο
Είδε να ξυλοκοπούν ένα παιδί μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών, ανέφερε η ηθοποιός για τον γιο της
Ο γιος της Βίβιαν Κοντομαρή χρειάστηκε να απευθυνθεί σε ψυχολόγο μετά από ένα περιστατικό εκφοβισμού που είδε μπροστά του, το οποίο τον ταρακούνησε βαθιά.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις αγωνίες, που έχει για το ανήλικο παιδί της, αλλά για τις δυσκολίες της εφηβείας.
Όπως ανέφερε η Βίβιαν Κοντομαρή, ο γιος της ταράχτηκε ιδιαίτερα, όταν είδε ένα παιδί να ξυλοκοπείται μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών, με αποτέλεσμα το θύμα να καταλήξει στο νοσοκομείο. «Στον γιο μου συνέβη κάτι που τον τάραξε πάρα πολύ και αυτό ήταν όταν είδε να ξυλοκοπούν ένα παιδί μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών. Το παιδί εκείνο πήγε στο νοσοκομείο. Έχουμε συμβουλευτεί και ψυχολόγο» είπε για το συμβάν.
Παράλληλα, η ηθοποιός τόνισε τη σημασία που έχει για εκείνη η παρουσία του γιου της στη ζωή της της λέγοντας: «Το παιδί είναι ό,τι πιο σημαντικό μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Μετατοπίζονται όλα και είναι το παιδί και η δουλειά. Με διακρίνει μια υπερβολή ως μητέρα. Αν χτυπούσε λίγο, εγώ έκλαιγα. Όταν όμως γινόταν κάτι σοβαρό, όπως μια φορά που χρειάστηκε να τον πάμε στο νοσοκομείο, εκεί όλη η υπερβολή είχε εξαφανιστεί. Τώρα ο γιος μου έχει κλείσει τα 15, είμαστε στην εφηβεία και είναι δύσκολο».
