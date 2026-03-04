Η TikToker Μίρτα Μίλερ απαντάει αν είναι τρανς: Ήθελα πραγματικά να αποφύγω αυτή τη συζήτηση

@mimiermakeup Since every search bar of my video is “Mirta Miler transgender story” I decided it was finally time to say something about this, I hope this clears things up and we can stop making people feel weird about their gender identity if they’re not open about discussing it🫶🏻 ♬ original sound - Mirta Miler

Η διάσημη TikToker,, έδωσε μία ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με την ταυτότητα φύλου της, έπειτα από επανειλημμένα σχόλια και αναζητήσεις στο ίντερνετ, που ισχυρίζονταν ότι είναι τρανς.Η Μίλερ είναι πολύ ενεργή στα social media ως beauty influencer και makeup artist με περισσότερους από 18 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, γνωστή για τα βίντεο με μακιγιάζ που δημιουργεί.Πρόσφατα, η ίδια αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για ένα θέμα που απασχολεί σχετικά με το όνομά της, ειδικότερα για το εάν έχει κάνει φυλομετάβαση. Σε βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok, στο οποίο κοινοποίησε σχόλιο που έγραφε «ξέρει ότι είσαι τρανς;» απάντησε: «Αφού σε κάθε αναζήτησης κάτω από τα βίντεό μου εμφανίζεται το "η ιστορία της Μίρτα Μίλερ ως τρανς" αποφάσισα ότι ήρθε επιτέλους η στιγμή να πω κάτι γι’ αυτό. Ελπίζω να ξεκαθαρίσει το θέμα και να σταματήσουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται άβολα για την ταυτότητα φύλου τους, όταν δεν είναι ανοιχτοί στο να τη συζητήσουν».Η ίδια ξεκαθάρισε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, επειδή οι φήμες πως είναι τρανς επανεμφανίζονται συνεχώς στα σχόλια και στις αναζητήσεις των βίντεό της. Αφορμή στάθηκε ένα email από εφαρμογή γνωριμιών για τρανς άτομα, όπου κάποιοι προσποιούνταν ότι ήταν εκείνη.Όπως τόνισε, δεν είναι τρανς, γεννήθηκε γυναίκα, προσθέτοντας ότι η ταυτότητα φύλου της συμφωνεί με το φύλο που της αποδόθηκε κατά τη γέννησή της. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η γυναικεία ταυτότητα δεν ορίζεται αποκλειστικά από την ανατομία. Κλείνοντας, η TikTok έκανε σαφές ότι στηρίζει τα τρανς άτομα και εξέφρασε την ελπίδα να κλείσει οριστικά αυτή η συζήτηση.Όπως είπε αρχικά: «Φοβάμαι πως ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε επίσημα. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ήθελα πραγματικά να αποφύγω αυτή τη συζήτηση. Θα σας εξηγήσω γιατί, αλλά βρίσκομαι στα social media εδώ και έξι χρόνια. Αυτό το θέμα συνεχώς επανέρχεται. Το έβλεπα και απλώς το αγνοούσα. Τον τελευταίο καιρό όμως εμφανίζεται σε κάθε ενότητα σχολίων, είναι από τα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης σε όλα μου τα βίντεο. Πρέπει να σας το πω, είστε πολύ περίεργοι, έτσι δεν είναι; Θέλετε να μάθετε τα προσωπικά μου. Ειλικρινά, δεν είμαι θυμωμένη γι’ αυτό. Καμιά φορά είμαι κι εγώ περίεργη. Αυτό όμως που με έκανε πραγματικά να αποφασίσω να γυρίσω αυτό το βίντεο ήταν όταν έλαβα ένα email από μια εφαρμογή γνωριμιών για τρανς άτομα. Και σκέφτηκα: "Πότε έκανα εγώ εγγραφή εκεί;". Λυπάμαι πολύ αν απογοητεύσω κάποιους, αλλά αν νομίζατε ότι μιλούσατε μαζί μου εκεί, δεν ήμουν εγώ. Είμαι σε σχέση και μάλιστα πολύ ευτυχισμένη».Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μπορεί να σοκάρει κάποιους από εσάς, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι τρανς. Γεννήθηκα γυναίκα, μια cis γυναίκα, με γυναικεία ανατομία και όλα όσα συνεπάγεται αυτό. Θέλω απλώς να διευκρινίσω ότι μπορείς να είσαι γυναίκα και χωρίς αυτά, απλώς μιλάω για τον εαυτό μου. Ένας από τους λόγους που δεν ήθελα ποτέ να σχολιάσω επίσημα αυτό το θέμα είναι, πρώτον, γιατί πραγματικά δεν με νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι. Είναι προσωπικό ζήτημα. Κανείς δεν σας οφείλει πληροφορίες για κάτι τέτοιο. Επίσης, δεν ήθελα κανένα τρανς άτομο να νιώσει ότι η ταυτότητα φύλου του είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεται ή ότι εγώ θα ντρεπόμουν. Θέλω να ξέρετε ότι αν είστε τρανς, αυτός είναι ένας ασφαλής χώρος για εσάς. Σας αγαπώ και σας στηρίζω, είτε επιλέξετε να το μοιραστείτε δημόσια είτε όχι».