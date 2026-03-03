Η Τζόαν Κόλινς δηλώνει κατά των φαρμάκων αδυνατίσματος και του botox: Έχω δει πάρα πολλά κατεστραμμένα πρόσωπα



φάρμακα απώλειας βάρους και το botox εξέφρασε η Τζόαν Κόλινς , τονίζοντας ότι δεν θα τα επέλεγε ποτέ, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για «καταστροφικές» επιπτώσεις στην εμφάνιση όσων καταφεύγουν σε αυτές τις λύσεις.

Τη στάση της απέναντι σταΤα φάρμακα αδυνατίσματος έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, με πλήθος ανθρώπων να τα επιλέγουν για να χάσουν βάρος. Ωστόσο, η 92χρονη ηθοποιός δήλωσε πως δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει και θεωρεί ότι όποιος επιθυμεί να χάσει κιλά θα πρέπει απλώς να περιορίσει το φαγητό του.Παράλληλα, η Κόλινς δήλωσε ότι αποφεύγει τις ενέσεις και τις αισθητικές παρεμβάσεις και ότι δεν έχει κάνει ποτέ botox ή οτιδήποτε άλλο στο πρόσωπό της. Μιλώντας στο περιοδικό «Hello!» ανέφερε: «Δεν πιστεύω στις ενέσεις και σε τέτοια πράγματα. Δεν έχω κάνει ποτέ botox ή οτιδήποτε άλλο στο πρόσωπό μου. Δεν θα ονειρευόμουν ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Έχω δει πάρα πολλά κατεστραμμένα πρόσωπα. Νομίζω ότι αν θες να χάσεις βάρος, πρέπει να μειώσεις το φαγητό. Θέλεις να απολαμβάνεις τη ζωή σου. Δεν θέλεις να ζεις τρώγοντας μόνο ένα κλωνάρι σέλερι».