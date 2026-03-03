Η Τζόαν Κόλινς δηλώνει κατά των φαρμάκων αδυνατίσματος και του botox: Έχω δει πάρα πολλά κατεστραμμένα πρόσωπα
GALA
Τζόαν Κόλινς Φάρμακα botox Βάρος

Η Τζόαν Κόλινς δηλώνει κατά των φαρμάκων αδυνατίσματος και του botox: Έχω δει πάρα πολλά κατεστραμμένα πρόσωπα

Δεν πιστεύω στις ενέσεις και σε τέτοια πράγματα, σχολίασε η 92χρονη ηθοποιός

Η Τζόαν Κόλινς δηλώνει κατά των φαρμάκων αδυνατίσματος και του botox: Έχω δει πάρα πολλά κατεστραμμένα πρόσωπα
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στάση της απέναντι στα φάρμακα απώλειας βάρους και το botox εξέφρασε η Τζόαν Κόλινς, τονίζοντας ότι δεν θα τα επέλεγε ποτέ,  ενώ παράλληλα έκανε λόγο για «καταστροφικές» επιπτώσεις στην εμφάνιση όσων καταφεύγουν σε αυτές τις λύσεις.

Τα φάρμακα αδυνατίσματος έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, με πλήθος ανθρώπων να τα επιλέγουν για να χάσουν βάρος. Ωστόσο, η 92χρονη ηθοποιός δήλωσε πως δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει και θεωρεί ότι όποιος επιθυμεί να χάσει κιλά θα πρέπει απλώς να περιορίσει το φαγητό του.

Παράλληλα, η Κόλινς δήλωσε ότι αποφεύγει τις ενέσεις και τις αισθητικές παρεμβάσεις και ότι δεν έχει κάνει ποτέ botox ή οτιδήποτε άλλο στο πρόσωπό της. Μιλώντας στο περιοδικό «Hello!» ανέφερε: «Δεν πιστεύω στις ενέσεις και σε τέτοια πράγματα. Δεν έχω κάνει ποτέ botox ή οτιδήποτε άλλο στο πρόσωπό μου. Δεν θα ονειρευόμουν ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Έχω δει πάρα πολλά κατεστραμμένα πρόσωπα. Νομίζω ότι αν θες να χάσεις βάρος, πρέπει να μειώσεις το φαγητό. Θέλεις να απολαμβάνεις τη ζωή σου. Δεν θέλεις να ζεις τρώγοντας μόνο ένα κλωνάρι σέλερι».
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης