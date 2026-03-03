Κουέντιν Ταραντίνο: Διαψεύδονται οι φήμες ότι σκοτώθηκε στο Ισραήλ - Είναι μια χαρά εκείνος και η οικογένειά του, λέει πηγή από το περιβάλλον του
Το τελευταίο διάστημα υπήρξε ψευδής φημολογία ότι ο σκηνοθέτης σκοτώθηκε σε πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ
Φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήθελαν τον Κουέντιν Ταραντίνο να έχει σκοτωθεί σε πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ διαψεύστηκαν κατηγορηματικά, με πηγή από το περιβάλλον του να ξεκαθαρίζει ότι ο γνωστός σκηνοθέτης και η οικογένειά του είναι ασφαλείς.
Σύμφωνα με το TMZ, πρόσωπο κοντά στον δημιουργό ανέφερε: «Ο Κουέντιν είναι ζωντανός και καλά και η οικογένειά του είναι επίσης καλά», διαψεύδοντας τη φημολογία που αναπτύχθηκε μέσω του X, ότι δήθεν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στο Ισραήλ.
Οι αναρτήσεις αυτές εμφανίστηκαν σε μια περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Σαββατοκύριακο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών βάσεων ανά τον κόσμο.
Ο Ταραντίνο και η οικογένειά του μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λος Άντζελες, όπου είναι η γενέτειρά του. Η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ, είναι Ισραηλινή ηθοποιός, μουσικός και μοντέλο. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι του αρέσει να ζει στο Ισραήλ, παρά τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Το Deadline ήταν το πρώτο μέσο που ανέδειξε την ψευδή ανάρτηση περί θανάτου του. Παράλληλα, στην πλατφόρμα X κυκλοφόρησαν και εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζαν τον Ταραντίνο σε καταφύγιο στο Ισραήλ, οι οποίες επίσης αποδείχτηκαν ψευδείς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Rumors Quentin Tarantino was killed in a missile attack in Israel are all just BS -- and TMZ has learned the film director's family is just fine!— TMZ (@TMZ) March 3, 2026
Read more: https://t.co/Jb7LbEgCst pic.twitter.com/06vzBWoFX5
