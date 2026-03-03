Θανάσης Τσαλταμπάσης για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του: Ήμουν μέσα στον τοκετό δίπλα στη σύζυγό μου

«Ήμουν μέσα στον τοκετό, ήμουν δίπλα στη σύζυγό μου. Η κάθε στιγμή είναι πολύ δυνατή σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλο το ταξίδι απ’ την αρχή και κάθε στιγμή είναι μοναδική» είπε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του και στη συνέχεια περιέγραψε τις πρώτες ημέρες με το μωρό στο σπίτι:

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgsyil0hie75)

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη παντρεύτηκαν το 2023, ενώ έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Θωμαΐδα. Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του , με την είδηση της γέννησης να γίνεται γνωστή μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.