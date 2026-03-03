Θανάσης Τσαλταμπάσης για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του: Ήμουν μέσα στον τοκετό δίπλα στη σύζυγό μου
Θανάσης Τσαλταμπάσης για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του: Ήμουν μέσα στον τοκετό δίπλα στη σύζυγό μου
Ο ηθοποιός και η Αγοραστή Αρβανίτη υποδέχτηκαν πριν από λίγες ημέρες τον γιο τους
Στο πλευρό της συζύγου του, Αγοραστής Αρβανίτη ήταν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης κατά τη διάρκεια της γέννησης του δεύτερου παιδιού τους.
Πριν από λίγες ημέρες, το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, με τον ηθοποιός να μιλάει μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου, για την εμπειρία του τοκετού.
«Ήμουν μέσα στον τοκετό, ήμουν δίπλα στη σύζυγό μου. Η κάθε στιγμή είναι πολύ δυνατή σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλο το ταξίδι απ’ την αρχή και κάθε στιγμή είναι μοναδική» είπε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του και στη συνέχεια περιέγραψε τις πρώτες ημέρες με το μωρό στο σπίτι: «Tώρα είναι οι πρώτες μέρες, είναι νέο το δεδομένο, μπόλικη αϋπνία».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgsyil0hie75)
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη παντρεύτηκαν το 2023, ενώ έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Θωμαΐδα. Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του, με την είδηση της γέννησης να γίνεται γνωστή μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πριν από λίγες ημέρες, το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, με τον ηθοποιός να μιλάει μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου, για την εμπειρία του τοκετού.
«Ήμουν μέσα στον τοκετό, ήμουν δίπλα στη σύζυγό μου. Η κάθε στιγμή είναι πολύ δυνατή σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλο το ταξίδι απ’ την αρχή και κάθε στιγμή είναι μοναδική» είπε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του και στη συνέχεια περιέγραψε τις πρώτες ημέρες με το μωρό στο σπίτι: «Tώρα είναι οι πρώτες μέρες, είναι νέο το δεδομένο, μπόλικη αϋπνία».
Δείτε το βίντεο
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη παντρεύτηκαν το 2023, ενώ έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Θωμαΐδα. Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του, με την είδηση της γέννησης να γίνεται γνωστή μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα