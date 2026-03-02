Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης: Θαυμάζω την οικογενειακή ζωή, αλλά δεν θα μπορούσα να την κάνω με τίποτα
Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης: Θαυμάζω την οικογενειακή ζωή, αλλά δεν θα μπορούσα να την κάνω με τίποτα
Δεν θα μπορούσα να μεγαλώσω παιδιά, εξήγησε ο ηθοποιός
Την προτίμησή του στο να έχει μία σύντροφο στη ζωή του από το να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια έδειξε ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης. Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι θαυμάζει τους ανθρώπους που αποφασίζουν να κάνουν αυτή την επιλογή, αλλά εκείνος δεν θεωρεί πως θα μπορούσε να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά.
«Είμαι άνθρωπος που αγαπάει πιο εύκολα. Ερωτεύομαι εύκολα ναι, αλλά αγαπώ πιο εύκολα. Μπαίνω πιο γρήγορα στην αγάπη, το περνάω το στάδιο του έρωτα εύκολα. Προτιμώ τη συντροφική ζωή από την οικογενειακή. Θαυμάζω την οικογενειακή ζωή στους άλλους, αλλά δεν θα μπορούσα να την κάνω με τίποτα. Δεν θα μπορούσα να μεγαλώσω παιδιά», μοιράστηκε στην εκπομπή «Buongiorno», την
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός ανέτρεξε στα παιδικά του χρόνια που, όπως είπε, ήταν γεμάτα αγάπη και στοργή. «Γεννήθηκα σε μία οικογένεια με πολλή αγάπη και στοργή. Τη μάνα μου και τις αδερφές μου τις λατρεύω. Ο μπαμπάς ήταν μια μορφή, πολύ φιλοσοφημένος. Είχα όλο το πακέτο της ευγένειας και της αγάπης», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο
«Είμαι άνθρωπος που αγαπάει πιο εύκολα. Ερωτεύομαι εύκολα ναι, αλλά αγαπώ πιο εύκολα. Μπαίνω πιο γρήγορα στην αγάπη, το περνάω το στάδιο του έρωτα εύκολα. Προτιμώ τη συντροφική ζωή από την οικογενειακή. Θαυμάζω την οικογενειακή ζωή στους άλλους, αλλά δεν θα μπορούσα να την κάνω με τίποτα. Δεν θα μπορούσα να μεγαλώσω παιδιά», μοιράστηκε στην εκπομπή «Buongiorno», την
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός ανέτρεξε στα παιδικά του χρόνια που, όπως είπε, ήταν γεμάτα αγάπη και στοργή. «Γεννήθηκα σε μία οικογένεια με πολλή αγάπη και στοργή. Τη μάνα μου και τις αδερφές μου τις λατρεύω. Ο μπαμπάς ήταν μια μορφή, πολύ φιλοσοφημένος. Είχα όλο το πακέτο της ευγένειας και της αγάπης», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα