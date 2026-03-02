Ο γιος του Τομ Χανκς ταξίδεψε με το ελληνικό του διαβατήριο στην Κολομβία και δεν μπορεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ: Ελευθερώστε με

Ο Τσετ Χανκς αποκάλυψε μέσω βίντεο στο Instagram ότι με το ελληνικό διαβατήριο θα έπρεπε να είχε... πράσινη κάρτα για να μπει στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν είχε μαζί του το αμερικανικό του διαβατήριο και έτσι εγκλωβίστηκε