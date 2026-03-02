Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Έμεινα έγκυος μετά τα 40, είχα μια παλίνδρομη κύηση και δεν προχώρησε
Το πρωί έπρεπε να κάνουμε απόξεση και το βράδυ είχα πρεμιέρα, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Για την παλίνδρομη κύηση με την οποία ήρθε αντιμέτωπη μετά τα 40 μίλησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και εξήγησε πως η εγκυμοσύνη της δεν προχώρησε, περιγράφοντας πως την ημέρα που έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργείο για απόξεση, είχε πρεμιέρα και έτσι το ίδιο βράδυ βρέθηκε στο θέατρο και έπαιξε κανονικά στην παράσταση. Παράλληλα, μίλησε και για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου στη ζωή της.
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου εξομολόγήθηκε για την εγκυμοσύνη της που δεν προχώρησε: «Δεν ήθελα να γίνω μαμά γιατί το φοβόμουν πολύ. Όλη αυτή την ευθύνη. Αισθανόμουν ότι δεν θα τα καταφέρω. Κάποια στιγμή που έμεινα έγκυος σχετικά μετά τα 40, είχα μια παλίνδρομη κύηση και δεν προχώρησε. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι είχα πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και την προηγούμενη πήγα στον γιατρό και μου είπε ότι είχα παλίνδρομη κύηση και έπρεπε την άλλη ημέρα το πρωί να κάνουμε απόξεση και το βράδυ είχα πρεμιέρα. Το πρωί είσαι στο χειρουργείο στην Αθήνα και κάνεις όλο αυτό που δεν ήταν ευχάριστο και το βράδυ έπρεπε να παίξεις στο θέατρο. Όταν σου τυχαίνει, το σκέφτεσαι διαφορετικά. Αν είχα αποκτήσει παιδί σίγουρα θα είχε αλλάξει η ζωή μου, όπως όλων».
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν έχει τελειώσει καθόλου αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας καλός σύντροφος. Είμαι μόνη αυτή την περίοδο».
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου υπήρξε παντρεμένη με τον Βαγγέλη Μητρογιάννη από το 2011 μέχρι το 2014.
