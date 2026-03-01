Δανάη Μιχαλάκη: Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα να χάνω τον εαυτό μου μέσα στο ταξίδι της μητρότητας
Δανάη Μιχαλάκη: Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα να χάνω τον εαυτό μου μέσα στο ταξίδι της μητρότητας
Η ηθοποιός και ο Γιώργος Παπαγεωργίου έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη
Τη μέχρι σήμερα εμπειρία της από τη μητρότητα περιέγραψε η Δανάη Μιχαλάκη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία διαδρομή, κατά την οποία χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσει πτυχές της ταυτότητάς της.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» που προβλήθηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την οικογένεια που δημιούργησε με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου και την απόκτηση της κόρης τους.
Αρχικά, η Δανάη Μιχαλάκη αναφέρθηκε στην επιθυμία της να γίνει μητέρα: «Ήθελα πολύ να γίνω μητέρα. Η απόφαση να γίνεις μητέρα δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία, όσο με το να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο», και στη συνέχεια περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, από τη στιγμή που γεννήθηκε η κόρη της: «Εννοείται ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσα να χάνω τον εαυτό μου μέσα στο ταξίδι της μητρότητας».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η ηθοποιός κατέληξε στο πόσο σημαντική εμπειρία είναι για εκείνη η μητρότητα: «Η μητρότητα είναι ότι πιο όμορφο και ότι πιο δύσκολο μου έχει συμβεί».
