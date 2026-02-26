Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
O ηθοποιός Κρίσπιν Γκλόβερ κατηγορείται από μοντέλο ότι προσπάθησε να την κάνει «σκλάβα του σεξ»
Η 30χρονη Βρετανίδα υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός την προσέλκυσε στις ΗΠΑ με υποσχέσεις για σπίτι και εργασία, ενώ εκείνος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες
Αγωγή για σωματική βλάβη, απάτη και πρόκληση ψυχικής οδύνης έχει κατατεθεί σε βάρος του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο, η οποία ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός επιχείρησε να την ελέγξει και να την εξαναγκάσει σε «αιχμάλωτη, σεξουαλική σχέση», με τον ίδιο να απορρίπτει μέσω του δικηγόρου του τις καταγγελίες ως αβάσιμες.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, η ενάγουσα, η οποία αναφέρεται ως «Jane Doe» και δηλώνει 30 ετών, υποστηρίζει ότι ο 61χρονος ηθοποιός την παρέσυρε με την υπόσχεση σπιτιού και δουλειάς ώστε να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και να μετακομίσει στην κατοικία του στο Λος Άντζελες. Όπως αναφέρει, μετά την εγκατάστασή της εκεί διαπίστωσε ότι εκείνος επιθυμούσε «ουσιαστικά να τον υπηρετεί ως σκλάβα του σεξ».
Η ίδια ισχυρίζεται ότι ο Γκλόβερ προσπαθούσε να παρακολουθεί και να ελέγχει τις μετακινήσεις της και να περιορίζει τις επαφές της. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, όταν επιχείρησε να φύγει από το σπίτι για να παραστεί σε λειτουργία σε τζαμί, εκείνος την προειδοποίησε ότι θα την κλειδώσει έξω. Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι επέστρεψε και βρήκε το σπίτι κλειδωμένο, με τις γάτες και τα προσωπικά της αντικείμενα μέσα.
Κατά τους ισχυρισμούς της, όταν προσπάθησε να πάρει τα ζώα της, ο ηθοποιός φέρεται να την άρπαξε από τον λαιμό, προκαλώντας εμφανές τραύμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, εκείνος κάλεσε την αστυνομία και επιδίωξε την έκδοση περιοριστικών μέτρων σε βάρος της, τα οποία χαρακτηρίζει «κακόβουλα και δόλια».
Η ενάγουσα ζητεί αποζημιώσεις γενικές και ειδικές, ποινικές και παραδειγματικές, καθώς και δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων, ενώ έχει αιτηθεί δίκη ενώπιον ενόρκων.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Κρίσπιν Γκλόβερ δήλωσε στην Daily Mail: «Ο κ. Γκλόβερ αρνείται αυτές τις αβάσιμες κατηγορίες με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Η πραγματικότητα είναι ότι στις 2 Μαρτίου 2024, ο κ. Γκλόβερ ήταν θύμα απρόκλητης κακουργηματικής επίθεσης από την Jane Doe στην κατοικία του στο Λος Άντζελες. Ο κ. Γκλόβερ κάλεσε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, το οποίο έφτασε στο σημείο, διερεύνησε το περιστατικό και συνέλαβε την Jane Doe».
Στην ίδια δήλωση προστίθεται: «Τα γεγονότα αυτά τεκμηριώνονται από τα αρχεία των αρχών επιβολής του νόμου και από τα περιοριστικά μέτρα που κατέθεσε τότε ο κ. Γκλόβερ κατά της Jane Doe. Ο κ. Γκλόβερ προτίθεται να υπερασπιστεί σθεναρά τον εαυτό του και να επιδιώξει κάθε διαθέσιμη αποκατάσταση. Είναι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αποδείξει ότι η αγωγή αυτή αποτελεί αβάσιμη κατασκευή».
Σύμφωνα με πηγές των Αρχών που επικαλείται το TMZ, ο ηθοποιός κάλεσε την αστυνομία στις 2 Μαρτίου του 2024, αναφέροντας ότι ένας άνδρας και μία γυναίκα του επιτέθηκαν στην κατοικία του στο Σίλβερλεϊκ. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν, χωρίς να πραγματοποιηθούν συλλήψεις.
Ο Κρίσπιν Γκλόβερ είναι Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, γνωστός κυρίως από τον ρόλο του Τζορτζ ΜακΦλάι στην ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» του 1985. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος κινηματογραφικών παραγωγών και είναι γνωστός για τις εκκεντρικές επιλογές ρόλων και τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του προσέγγιση.
Back to the Future star Crispin Glover sued for battery by model who claims he wanted her to be his 'sex slave' https://t.co/mdmFGMBduJ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 26, 2026
