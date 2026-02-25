ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ζερόμ Καλούτα: Δεν ξέρω αν θα έκανα ξανά Eurovision, ίσως από άλλο πόστο
Ζερόμ Καλούτα Eurovision

Ζερόμ Καλούτα: Δεν ξέρω αν θα έκανα ξανά Eurovision, ίσως από άλλο πόστο

Αν κάποιος με έχει ανάγκη, εδώ είμαι, να έρθει να μου το πει και να το συζητήσουμε, πρόσθεσε ο καλλιτέχνης

Ζερόμ Καλούτα: Δεν ξέρω αν θα έκανα ξανά Eurovision, ίσως από άλλο πόστο
Ιωάννα Μαρίνου
Για το ενδεχόμενο να βρεθεί ξανά στην Eurovision απάντησε ο Ζερόμ Καλούτα, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει αν θα την παρουσίαζε ξανά, ωστόσο ίσως δοκίμαζε κάποιο άλλο πόστο, όπως το να γράψει τραγούδι για κάποιον ή να τραγουδήσει ο ίδιος.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε επίσης στο τηλεοπτικό του μέλλον, δηλώνοντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου πως δεν έχει κάποια πρόταση, ωστόσο έχει άλλα σχέδια σε διαφορετική πλατφόρμα. Όπως επισήμανε, θα του άρεσε η ιδέα να παρουσιάσει κάποιο τηλεπαιχνίδι στο μέλλον.

Ο Ζερόμ Καλούτα είπε χαρακτηριστικά για την Eurovision για την παρουσίαση της οποίας είχε δεχτεί αρνητική κριτική το 2024: «Δεν ξέρω αν θα έκανα ξανά Eurovision. Μπορεί, ίσως από άλλο πόστο. Ίσως να έγραφα ένα τραγούδι για κάποιον, ίσως να τραγουδούσα... από άλλο πόστο. Νομίζω πως μπορεί να πάρουν κι άλλοι το βάδισμα του πυρός ή να συνεχίσουν να το κάνουν αυτοί που το κάνουν καλά. Και αν κάποιος με έχει ανάγκη, εδώ είμαι, να έρθει να μου το πει να το συζητήσουμε».

Δείτε το βίντεο


Σχετικά με τα τηλεοπτικά του σχέδια, επισήμανε έπειτα: «Δεν επιστρέφω ακόμα, δεν έχω κάποια πρόταση. Επιστρέφω, αλλά σε άλλο φορμάτ. Δεν μπορώ να πω τίποτα» και πρόσθεσε: «Σε τηλεπαιχνίδι μπορεί να με δείτε, θα μου άρεσε. Συζητούσα κάποια στιγμή, δεν έγινε, αλλά θα ήταν ωραίο».
