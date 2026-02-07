Η Μπιάνκα Σενσόρι θέλει να αποκτήσει παιδιά με τον Κάνιε Γουέστ
Η Μπιάνκα Σενσόρι θέλει να αποκτήσει παιδιά με τον Κάνιε Γουέστ

Ο ράπερ έχει ήδη τέσσερα παιδιά με την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν

Η Μπιάνκα Σενσόρι θέλει να αποκτήσει παιδιά με τον Κάνιε Γουέστ
Ιωάννα Μαρίνου
Την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια με τον Κάνιε Γουέστ και να αποκτήσουν μαζί παιδιά, εξέφρασε η Μπιάνκα Σενσόρι.

Η σύζυγος του ράπερ παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη στο Vanity Fair, δηλώνοντας ότι το ζευγάρι έχει συζητήσει να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Πιο αναλυτικά, η Σενσόρι σχολίασε: «Πότε είναι η σωστή στιγμή για παιδιά;».

Η αρχιτέκτονας περνάει χρόνο με τα τέσσερα παιδιά του Κάνιε Γουέστ, Ψαλμ, Σικάγο, Σέιντ και Νορθ, που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν. Όπως σημειώνεται, αν το ζευγάρι αποκτήσει παιδί στο μέλλον, σκέφτεται να φύγει από το Λος Άντζελες για να το μεγαλώσει αλλού.

Η Σένσορι εξήγησε επίσης, ότι ο Γουέστ δεν συμπαθεί τους φωτογράφους και ότι και οι δύο ενοχλήθηκαν από το πώς αντιμετωπίστηκε η επίσκεψή τους στην Disneyland μαζί με τα τέσσερα παιδιά του. «Ο σύζυγός μου κι εγώ το συζητάμε», είπε, προσθέτοντας: «Έχει πραγματικό θέμα με το Λος Άντζελες, με αυτή την ιδέα ότι μπορούν να φωτογραφίζουν παιδιά».
