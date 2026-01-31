Η Μπιάνκα Σενσόρι προσπάθησε πολλές φορές να βάλει τέλος στον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ: Ήταν πολύ δυστυχισμένη
Η Μπιάνκα Σενσόρι προσπάθησε πολλές φορές να βάλει τέλος στον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ: Ήταν πολύ δυστυχισμένη
Πηγή από το περιβάλλον της συζύγου του ράπερ δήλωσε πως δεν ήταν ευτυχισμένη πριν εκείνος πάει σε κέντρο αποκατάστασης
Για τη σχέση της Μπιάνκα Σενσόρι με τον Κάνιε Γουέστ μίλησε πηγή από το περιβάλλον της συζύγου του ράπερ, αποκαλύπτοντας πως η 31χρονη είχε προσπαθήσει πολλές φορές να δώσει ένα τέλος στον γάμο τους, καθώς ήταν δυστυχισμένη.
Με αφορμή το θέμα που δημιουργήθηκε με τα αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια του Κάνιε Γουέστ, για τα οποία απολογήθηκε, ρίχνοντας το φταίξιμο στη διπολική διαταραχή του, πρόσωπο από το περιβάλλον της Μπιάνκα Σενσόρι δήλωσε ότι εδώ και καιρό η ίδια δεν ήταν χαρούμενη στον γάμο τους.
Συγκεκριμένα, η πηγή ανέφερε στο People: «Η Μπιάνκα ήταν πολύ δυστυχισμένη στον γάμο τους εδώ και αρκετό καιρό και προσπάθησε να αποχωρήσει αρκετές φορές», πριν ωστόσο εκείνος επιλέξει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης.
Σε συνέντευξη μέσω email που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου από το Vanity Fair, ο 48χρονος ράπερ μίλησε ανοιχτά για τη διπολική διαταραχή του, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε ένα «βαθύ καταθλιπτικό επεισόδιο» λόγω ενός αντιψυχωσικού φαρμάκου και ότι κατέληξε σε «κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία».
«Βρίσκεται σε αυτόν τον φαύλο κύκλο εδώ και χρόνια. Όταν δεν είναι καλά ψυχικά, τείνει να δημιουργεί τεράστιο δράμα, το οποίο έχει μακροχρόνιες συνέπειες», ανέφερε μία ακόμη πηγή κοντά στον Γουέστ στο People, προσθέτοντας: «Και όταν φτάνει σε μια πιο σταθερή κατάσταση, συνειδητοποιεί πλήρως τη ζημιά που έχει προκαλέσει στην οικογένειά του, στους φίλους του και στον ίδιο. Αυτή η επίγνωση φέρνει έντονες ενοχές και τύψεις, κάτι που τον δυσκολεύει να παραμείνει συναισθηματικά υγιής. Καταλαβαίνει τι έχει κάνει και αυτό τον βαραίνει πολύ. Μέχρι να αρχίσει να σκέφτεται πιο καθαρά, οι συνέπειες έχουν ήδη συσσωρευτεί».
‘Unhappy’ Bianca Censori repeatedly ‘tried to get out’ of Kanye West marriage before rapper’s rehab stay: report https://t.co/ZvT0jCQden pic.twitter.com/eWkV7q3Pvy— Page Six (@PageSix) January 30, 2026
