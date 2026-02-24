Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη: Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα, αλλά ήμουν αλλεργική και σε αυτή
Νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα, σχολίασε η αστρολόγος
Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Βίκυ Παγιατάκη, έχοντας καταναλώσει ταραμοσαλάτα. Η αστρολόγος μοιράστηκε την είδηση, επισημαίνοντας πως δεν γνώριζε ότι είναι αλλεργική στον ταραμά, όταν αποφάσισε να καταναλώσει τη συγκεκριμένη τροφή. Έτσι, κατά τη διάρκεια του τριημέρου κατέληξε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου η Βίκυ Παγιατάκη επέστρεψε κανονικά στην εκπομπή «Buongiorno», στην οποία συμμετέχει.
«Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό. Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω, εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα», ανέφερε η αστρολόγος, κάνοντας γνωστή την περιπέτειά της.
Δείτε όσα είπε στην αρχή του βίντεο
