Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη: Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα, αλλά ήμουν αλλεργική και σε αυτή
Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη: Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα, αλλά ήμουν αλλεργική και σε αυτή

Νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα, σχολίασε η αστρολόγος

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη: Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα, αλλά ήμουν αλλεργική και σε αυτή
Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Βίκυ Παγιατάκη, έχοντας καταναλώσει ταραμοσαλάτα. Η αστρολόγος μοιράστηκε την είδηση, επισημαίνοντας πως δεν γνώριζε ότι είναι αλλεργική στον ταραμά, όταν αποφάσισε να καταναλώσει τη συγκεκριμένη τροφή. Έτσι, κατά τη διάρκεια του τριημέρου κατέληξε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου η Βίκυ Παγιατάκη επέστρεψε κανονικά στην εκπομπή «Buongiorno», στην οποία συμμετέχει.

«Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό. Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω, εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα», ανέφερε η αστρολόγος, κάνοντας γνωστή την περιπέτειά της.

