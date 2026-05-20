Χρηματιστήριο: Αντίδραση «ελατηρίου» μετά την παραβίαση των 2.200 μονάδων
Κλείνει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στο επίκεντρο το μπαράζ των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων α' τριμήνου και το νευρικό κλίμα στις διεθνείς αγορές ενόψει Nvidia
Σαν «ελατήριο» αντέδρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να παίρνουν τα ηνία λίγη ώρα μετά την παραβίαση των 2.200 μονάδων. Η ανάκαμψη έρχεται σε συντονισμό με την άνοδο των ευρωπαϊκών δεικτών και των futures στη Wall Street. Επιφυλακτικότητα επικρατεί στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει τριών κρίσιμων καταλυτών: των εταιρικών αποτελεσμάτων-ορόσημο της Nvidia, της δημοσιοποίησης των πρακτικών της Federal Reserve, αλλά και του νέου γύρου απειλών του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη.
Στο ενεργειακό μέτωπο, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν τάσεις σταθεροποίησης. Ωστόσο, το γεωπολιτικό θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή παραμένει στο «κόκκινο», με την Ουάσιγκτον και το Ιράν να επιδίδονται σε ένα μπαράζ εκατέρωθεν προειδοποιήσεων για νέα στρατιωτικά πλήγματα και αντίποινα.
Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον μονοπωλεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το βιβλίο προσφορών της οποίας κλείνει σήμερα. Λόγω της πρωτοφανούς υπερκάλυψης, η διοίκηση της επιχείρησης ξεκαθάρισε σήμερα το πρωί πως τίθεται «κατώφλι» στην τιμολόγηση, καθώς δεν θα ληφθούν υπόψη στην κατανομή προσφορές που υποβλήθηκαν κάτω από τα 18,63 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε ότι το τελικό ποσό που θα αντληθεί από τις αγορές θα αυξηθεί ελαφρώς, στα 4,25 δισ. ευρώ.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (20/5) στην Euronext Athens, παρά το πτωτικό ξεκίνημα ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται πλέον κατά +0,32% και διαπραγματεύεται στις 2.218,33 μονάδες. Σε περίπου 25 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.193,92 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.218,65 μονάδες.
