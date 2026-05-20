Ψάλτης (Alpha Bank): Στο 1,7 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση το 2026
Ψάλτης (Alpha Bank): Στο 1,7 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση το 2026
Tι δήλωσε η διοίκηση της τράπεζας για το Ταμείο Ανάκαμψης και τις εκλογές - Προανήγγειλε διανομές ύψους 55% και για το 2026
Ο Βασίλης Ψάλτης προσδιόρισε την πιστωτική επέκταση της Alpha Bank για το 2026 στα €1,7 δισ., επισημαίνοντας ωστόσο την αυξημένη πτητικότητα που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις και το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την ευαισθησία των καθαρών εσόδων από τόκους σε πιθανή άνοδο των επιτοκίων, η διοίκηση ανέφερε ότι αυτή εκτιμάται πλέον υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη, η οποία έκανε λόγο για αύξηση εσόδων από τόκους κατά €20 εκατ. για κάθε άνοδο επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
Παράλληλα, η τράπεζα έχει να αναχρηματοδοτήσει μέσα στο 2026 ομόλογα ύψους €1,5 δισ., διαδικασία που, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα πραγματοποιηθεί με τον πιο συμφέροντα και αποδοτικό τρόπο για το χαρτοφυλάκιό της. Σε επίπεδο διεθνούς δραστηριότητας, η σημαντικότερη αύξηση δανείων σημειώθηκε μεταξύ τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2025 λόγω της AstroBank. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η αύξηση των διεθνών δανείων διαμορφώθηκε στα €100 εκατ., εκ των οποίων τα δύο τρίτα αφορούσαν τη ναυτιλία και το ένα τρίτο κοινοπρακτικά δάνεια, κυρίως μέσω της συνεργασίας με την UniCredit.
Η διοίκηση της Alpha Bank προανήγγειλε διανομές ύψους 55% και για το 2026, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για την αξιοποίηση πιθανών ευκαιριών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Ψάλτης επικαλέστηκε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, ενώ υπογράμμισε ότι οι πελάτες της τράπεζας παρακολουθούν κυρίως τις διεθνείς εξελίξεις και το εξωτερικό περιβάλλον.
Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε ότι σημαντικό μέρος των δανείων που δεν καλύφθηκαν από πόρους του Ταμείου αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιους τραπεζικούς πόρους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Παράλληλα, η τράπεζα έχει να αναχρηματοδοτήσει μέσα στο 2026 ομόλογα ύψους €1,5 δισ., διαδικασία που, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα πραγματοποιηθεί με τον πιο συμφέροντα και αποδοτικό τρόπο για το χαρτοφυλάκιό της. Σε επίπεδο διεθνούς δραστηριότητας, η σημαντικότερη αύξηση δανείων σημειώθηκε μεταξύ τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2025 λόγω της AstroBank. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η αύξηση των διεθνών δανείων διαμορφώθηκε στα €100 εκατ., εκ των οποίων τα δύο τρίτα αφορούσαν τη ναυτιλία και το ένα τρίτο κοινοπρακτικά δάνεια, κυρίως μέσω της συνεργασίας με την UniCredit.
Η διοίκηση της Alpha Bank προανήγγειλε διανομές ύψους 55% και για το 2026, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για την αξιοποίηση πιθανών ευκαιριών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Ψάλτης επικαλέστηκε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, ενώ υπογράμμισε ότι οι πελάτες της τράπεζας παρακολουθούν κυρίως τις διεθνείς εξελίξεις και το εξωτερικό περιβάλλον.
Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε ότι σημαντικό μέρος των δανείων που δεν καλύφθηκαν από πόρους του Ταμείου αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιους τραπεζικούς πόρους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα