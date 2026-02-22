Ο Τιμοτέ Σαλαμέ χαρακτήρισε «αλήτη» πρώην συνεργάτη του που υποτίμησε τις υποκριτικές του ικανότητες
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ χαρακτήρισε «αλήτη» πρώην συνεργάτη του που υποτίμησε τις υποκριτικές του ικανότητες
Ο ηθοποιός μίλησε για την αμήχανη συζήτησή τους και τα σχόλια που τον ενόχλησαν
Για μια αμήχανη συζήτηση με πρώην συνεργάτη του μίλησε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, αποκαλύπτοντας πως είχε υποτιμήσει τις υποκριτικές του ικανότητες και τον χαρακτήρισε «αλήτη».
Σε συνέντευξη που έδωσε στο Variety το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός εξήγησε ότι ένας συνάδελφος από παλαιότερη δουλειά του, όσο συνεργάζονταν, ξεκίνησε να τον ρωτά για τις σπουδές του στην υποκριτική και λόγω του επιπέδου εκπαίδευσής του, έκανε ένα απαξιωτικό σχόλιο που τον ενόχλησε.
Ο Σαλαμέ είπε χαρακτηριστικά: «Χωρίς να πω ονόματα, ο τύπος ήταν αλήτης» και πρόσθεσε: «Με ρώτησε σε ποια σχολή υποκριτικής είχα φοιτήσει και του είπα ότι δεν πήγα σε σχολή υποκριτικής. Και μου απάντησε "Τότε δεν έχεις εκπαιδευτεί ως ηθοποιός". Και όλοι ήμασταν μέλη του ίδιου συνόλου».
Παρά το γεγονός πως εκείνη τη στιγμή προβλήθηκε, ο ηθοποιός σημείωσε ότι έχει πλέον αγνοεί ανεπιθύμητες επαγγελματικές συμβουλές. «Πάντα έλεγα "Να προσέχεις τους ανθρώπους στη ζωή που παίρνουν περισσότερη ικανοποίηση από το να σου δίνουν συμβουλές, απ’ όση παίρνεις εσύ από τη συμβουλή". Ενθουσιάζονται με την ίδια την πράξη του να σου δίνουν συμβουλές. Και ξαφνικά δεν μπορείς πια να ακούσεις τι λένε, γιατί προσπαθούν τόσο έντονα να επιβληθούν».
Σε συνέντευξη που έδωσε στο Variety το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός εξήγησε ότι ένας συνάδελφος από παλαιότερη δουλειά του, όσο συνεργάζονταν, ξεκίνησε να τον ρωτά για τις σπουδές του στην υποκριτική και λόγω του επιπέδου εκπαίδευσής του, έκανε ένα απαξιωτικό σχόλιο που τον ενόχλησε.
Ο Σαλαμέ είπε χαρακτηριστικά: «Χωρίς να πω ονόματα, ο τύπος ήταν αλήτης» και πρόσθεσε: «Με ρώτησε σε ποια σχολή υποκριτικής είχα φοιτήσει και του είπα ότι δεν πήγα σε σχολή υποκριτικής. Και μου απάντησε "Τότε δεν έχεις εκπαιδευτεί ως ηθοποιός". Και όλοι ήμασταν μέλη του ίδιου συνόλου».
Timothée Chalamet Calls Out “Punk” Actor for Questioning His Acting Ability https://t.co/8hnzOrwWqG— E! News (@enews) February 21, 2026
Παρά το γεγονός πως εκείνη τη στιγμή προβλήθηκε, ο ηθοποιός σημείωσε ότι έχει πλέον αγνοεί ανεπιθύμητες επαγγελματικές συμβουλές. «Πάντα έλεγα "Να προσέχεις τους ανθρώπους στη ζωή που παίρνουν περισσότερη ικανοποίηση από το να σου δίνουν συμβουλές, απ’ όση παίρνεις εσύ από τη συμβουλή". Ενθουσιάζονται με την ίδια την πράξη του να σου δίνουν συμβουλές. Και ξαφνικά δεν μπορείς πια να ακούσεις τι λένε, γιατί προσπαθούν τόσο έντονα να επιβληθούν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα