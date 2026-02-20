Η Κάιλι Τζένερ βάζει σε δεύτερη μοίρα τις φίλες της για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Είναι η μοναδική της προτεραιότητα
Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες και πληγωμένα συναισθήματα, αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της επιχειρηματία και Influencer

Σε δεύτερη μοίρα βάζει τις φίλες της η Κάιλι Τζένερ για τον Τιμοτέ Σαλαμέ, με τον ηθοποιό να έχει γίνει η μόνη της προτεραιότητα.

Πρόσωπα από το περιβάλλον της δήλωσαν στο Radar Online ότι η επιχειρηματίας και Influencer περνά περισσότερο χρόνο με τον σύντροφό της πλέον και έχει επικεντρωθεί στη σχέση τους, βλέποντας όλο και λιγότερο την παρέα της στην οποία περιλαμβάνεται ο makeup artist Άριελ Τεχάδα, η Ίρις Πάλμερ, η Τζαστίν Σκάι και η κολλητή της Στέισι Καρανικολάου.

Πηγή ανέφερε συγκεκριμένα: «Όλοι χαίρονται που έχει βρει αυτόν τον έρωτα με τον Τίμι και είναι ερωτευμένη, όμως είναι ξεκάθαρο πως έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητά της, πέρα από τα παιδιά της. Οι φίλες της νιώθουν κάπως παραμελημένες». Και συνέχισε: «Οι βραδιές μόνο με κορίτσια έχουν γίνει σπάνιες. Κάθε φορά που ο Τίμι είναι απασχολημένος, τότε καλεί τις φίλες της. Πολλές γυναίκες ακολουθούν αυτό το μοτίβο, οπότε δεν είναι ότι οι φίλες της θα της γυρίσουν την πλάτη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες γκρίνιες και πληγωμένα συναισθήματα».



Η σχέση του Τιμοτέ Σαλαμέ και της Κάιλι Τζένερ, βέβαια, φαίνεται πως έχει σοβαρέψει αρκετά, με το ζευγάρι να σκέφτεται να κάνει το επόμενο βήμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του US Weekly, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός και η επιχειρηματίας και Influencer έχουν «συζητήσει το ενδεχόμενο να αρραβωνιαστούν μέσα στη χρονιά», ενώ πριν από μερικές εβδομάδες έγινε γνωστό ότι οι δυο τους ζουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Σαλαμέ να ασχολείται ενεργά με τα παιδιά της Τζένερ, την 7χρονη Στόρμι και τον 3χρονο Έιρ, που έχει αποκτήσει με τον Τράβις Σκοτ.
