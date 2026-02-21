Ο Απόστολος Γκλέτσος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη: Ήταν μια μεγάλη μαλ@@@ αυτό που είπα τότε

Κλείσιμο

Ο Απόστολος Γκλέτσος είχε κάνει τη σχετική δήλωση στην εκπομπή «Breakfast@Star» το 2023. Συγκεκριμένα, είχε πει: «Παρακολουθώ τα πάντα στην τηλεόραση. Μου άρεσε ο “Σασμός”, το “Maestro”, ειδικά οι ηθοποιοί που έπαιξαν εκεί. Ο Τσορτέκης, το Μαράκι (σ.σ. Μαρία Καβογιάννη) έσκισε. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης καλό θα ήταν να μην έπαιζε, δεν είναι ηθοποιός του επιπέδου των άλλων. Θα μπορούσε να κάνει όλο το άλλο και να μην παίζει. Εκεί “μπατάρει” το πράγμα».