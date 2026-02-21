Ο Απόστολος Γκλέτσος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη: Ήταν μια μεγάλη μαλ@@@ αυτό που είπα τότε
Ο ηθοποιός απολογήθηκε για τη δήλωση που είχε κάνει πως θα προτιμούσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης να μην παίζει στο «Maestro»
Δημόσια ζήτησε συγγνώμη ο Απόστολος Γκλέτσος από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για τη δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν πως θα προτιμούσε να μην παίζει στο «Maestro» το οποίο σκηνοθετεί.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου και ο Φάνης Λαμπρόπουλος τον ρώτησε εάν του αρέσει ο Αντρέας Γεωργίου στη σειρά «Η γη της ελιάς» στην οποία παίζει και ο ίδιος.
Ο Απόστολος Γκλέτσος απάντησε: «Ο Γεωργίου μου αρέσει στη Γη της ελιάς, το κάνει καλά» και τότε ο παρουσιαστής είπε: «Ο Παπακαλιάτης γιατί δεν σου αρέσει;».
Τότε, ο ηθοποιός απολογήθηκε και εξήγησε πως έχει μετανιώσει για αυτό που είπε, υποστηρίζοντας πως εκείνη την περίοδο ήταν πιεσμένος και έκτοτε έχει ορκιστεί να μην εκφέρει ξανά άποψη για συνάδελφό του: «Ήταν μια μεγάλη μαλ@@@ που δεν ξέρω γιατί την είπα τότε και ζητώ συγγνώμη. Ήταν πολύ μεγάλη μπαρούφα αυτό που είπα τότε. Ήμουν ακόμα μέσα στην πολιτική, ήμουν πολύ πιεσμένος από πράγματα... Ήταν μπαρούφα. Έχω ορκιστεί να μη διατυπώσω ποτέ ξανά άποψη για συνάδελφο, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος», επισήμανε.
Αναλυτικά η δήλωση που είχε κάνει ο Απόστολος Γκλέτσος για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη
Ο Απόστολος Γκλέτσος είχε κάνει τη σχετική δήλωση στην εκπομπή «Breakfast@Star» το 2023. Συγκεκριμένα, είχε πει: «Παρακολουθώ τα πάντα στην τηλεόραση. Μου άρεσε ο “Σασμός”, το “Maestro”, ειδικά οι ηθοποιοί που έπαιξαν εκεί. Ο Τσορτέκης, το Μαράκι (σ.σ. Μαρία Καβογιάννη) έσκισε. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης καλό θα ήταν να μην έπαιζε, δεν είναι ηθοποιός του επιπέδου των άλλων. Θα μπορούσε να κάνει όλο το άλλο και να μην παίζει. Εκεί “μπατάρει” το πράγμα».
