Ο Τζέισον Μπέιτμαν δήλωσε ότι έκοψε το ποτό και την κοκαΐνη «για να μειώσει τις εντάσεις στον γάμο του»
Ο ηθοποιός είναι νηφάλιος από το 2004
Για τον λόγο που έκοψε την κοκαΐνη και το αλκοόλ το 2004, τρία χρόνια μετά τον γάμο του με τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα, μίλησε ο Τζέισον Μπέιτμαν, εξηγώντας πως ήθελε να μειώσει τις εντάσεις στη σχέση τους.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο The Hollywood Reporter την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο 57χρονος ηθοποιός εξήγησε πως η Άνκα τον παρότρυνε διαρκώς να σταματήσει το ποτό και τα ναρκωτικά και βρίσκονταν συνεχώς σε «διαπραγματεύσεις» για το πότε θα έκλεινε οριστικά η «στρόφιγγα» της έντονης διασκέδασης.
Ο Μπέιτμαν ανέφερε: «Η Αμάντα μου έλεγε "Αυτό το σταγόνα-σταγόνα είναι εκνευριστικά απρόβλεπτο, Τζέισον"» και εξήγησε πως ενώ ένιωθε ότι η νηφαλιότητά του απείχε έξι μήνες, μετά από κάποια πισωγυρίσματα, τελικά αποφάσισε πως «Αν μπορούσα να προσγειώσω αυτό το αεροπλάνο τώρα, θα μείωνε πολύ τις εντάσεις στον γάμο μας, οπότε ας το κάνουμε επιτέλους».
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1988 σε αγώνα των LA Kings, όμως η Άνκα καθυστέρησε να βγει ραντεβού μαζί του για σχεδόν δέκα χρόνια λόγω του άστατης ζωής του ηθοποιού στο Χόλιγουντ. «Δεν μου άρεσε το πού βρισκόταν τότε», είχε δηλώσει η ίδια στο GQ το 2013. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τελικά το 2001.
Jason Bateman says he quit cocaine and alcohol to ease 'tension' in his marriage https://t.co/yifG2TNCt7— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 19, 2026
