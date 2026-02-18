Η Τέιλορ Σουίφτ στην κορυφή των πωλήσεων παγκοσμίως για το 2025
Η Τέιλορ Σουίφτ στην κορυφή των πωλήσεων παγκοσμίως για το 2025

Η τραγουδίστρια κατακτά την πρώτη θέση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

Η Τέιλορ Σουίφτ στην κορυφή των πωλήσεων παγκοσμίως για το 2025
Μία ακόμη πρωτιά σημείωσε η Τέιλορ Σουίφτ, αφού κατέκτησε την κορυφή των πωλήσεων διεθνώς για το 2025, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και για έκτη φορά στην καριέρα της.

Αυτή η υψηλού κύρους διάκριση απονέμεται στον καλλιτέχνη με τις καλύτερες επιδόσεις στο πεδίο των πωλήσεων άλμπουμ και σινγκλ τραγουδιών, είτε σε ψηφιακό επίπεδο, είτε σε φυσική παρουσία είτε σε streaming – στο σύνολο του έτους. Ωστόσο, ο συνολικός όγκος των πωλήσεων για καθέναν από τους καλλιτέχνες δεν γίνεται γνωστός.

Όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI), η 36χρονη τραγουδίστρια προηγείται του συγκροτήματος της K-pop Stray Kids, που πέτυχε την καλύτερη κατάταξή του έως σήμερα και βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφαία πεντάδα παγκοσμίως. Την τριάδα συμπληρώνει ο Drake.

Η Τέιλορ Σουίφτ λαμβάνει αυτήν τη διάκριση μετά την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, με τίτλο «The Life Of A Showgirl», το οποίο κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς, καθώς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας ολόκληρης της καριέρας της.

Η ιστορία αγάπης μεταξύ της Τέιλορ Σουίφτ και του Αμερικανού παίκτη του ράγκμπι Τράβις Κελς, με τον οποίο αρραβωνιάστηκε το καλοκαίρι, φαίνεται να έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό. Το 2025, που υπήρξε μία σημαντική χρονιά για την Τέιλορ Σουίφτ, κυκλοφόρησε επίσης η σειρά ντοκιμαντέρ, «The End of an Era», που καταγράφει το παρασκήνιο της μεγάλης της περιοδείας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το γεγονός ότι η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια κατακτά την κορυφή των πωλήσεων για έκτη φορά στην καριέρα της είναι μια «ιστορική επιτυχία», υπογράμμισε η Βικτόρια Όκλεϊ, η διευθύνουσα σύμβουλος της ομοσπονδίας, σε δηλώσεις της στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Από την πλευρά του, ο Πορτορικανός Bad Bunny, που τραγούδησε στο halftime του Super Bowl και θριάμβευσε στα φετινά βραβεία Grammy, βρίσκεται στην πέμπτη θέση, μπροστά από τον Αμερικανό ράπερ Κέντρικ Λαμάρ.

Η IFPI εδρεύει στο Λονδίνο. Ακολουθεί η κατάταξη των καλλιτεχνών στην κορυφή των πωλήσεων για το 2025:

1. Τέιλορ Σουίφτ
2. Stray Kids
3. Drake
4. The Weeknd
5. Bad Bunny
6. Κέντρικ Λαμάρ
7. Μόργκαν Ουόλεν
8. Σαμπρίνα Κάρπεντερ
9. Μπίλι Άιλις
10. Lady Gaga
