Τζέιν Σέιμουρ για Ρόμπερτ Ντιβάλ: Είμαι ευγνώμων για τις στιγμές που μοιραστήκαμε και την τέχνη που πρόσφερε στον κόσμο
Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί το 1995 στην ταινία The Stars Fell on Henrietta
Η Τζέιν Σέιμουρ είναι ένα ακόμη πρόσωπο από την κινηματογραφική βιομηχανία που είπε το δικό της «αντίο» στον Ρόμπερτ Ντιβάλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 95 του χρόνια. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί το 1995 στην ταινία «The Stars Fell on Henrietta» και εκείνη θέλησε να τον αποχαιρετήσει με μία ανάρτηση στο Instagram.
Αφού δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία, η 75χρονη ηθοποιός υπογράμμισε τη δυναμική της υποκριτικής του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη γνωριμία και τη συνεργασία τους.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της: «Υπάρχουν ηθοποιοί που απλώς ερμηνεύουν και υπάρχουν ηθοποιοί που κατοικούν έναν ρόλο ολοκληρωτικά. Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ανήκε στη δεύτερη κατηγορία. Η παρουσία του στην οθόνη απέπνεε ειλικρίνεια, βάρος και χάρη».
Η Σέιμουρ έκανε μία αναφορά στη συνεργασία τους για την ταινία «The Stars Fell on Henrietta», δηλώνοντας ευγνώμων που βρέθηκε στο πλευρό του: «Ο Τζέιμς Κιτς κι εγώ είχαμε το προνόμιο να συνεργαστούμε μαζί του στο The Stars Fell on Henrietta και να μοιραστούμε την αγάπη του για το μπάρμπεκιου και ακόμη και λίγο τάνγκο. Εκείνες οι στιγμές εκτός πλατό ήταν εξίσου αξέχαστες με την ίδια τη δουλειά. Είμαι ευγνώμων για τις στιγμές που μοιραστήκαμε και για την τέχνη που προσέφερε στον κόσμο. Θα μας λείψει βαθιά. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
