Το «αντίο» του Μάικλ Ντάγκλας στον Ρόμπερτ Ντιβάλ: Θα είμαι πάντα ευγνώμων που δούλεψα μαζί του
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου σε ηλικία 95 ετών
Τον Ρόμπερτ Ντιβάλ αποχαιρέτησε δημόσια ο Μάικλ Ντάγκλας μέσα από μία ανάρτηση στα social media, δηλώνοντας αιώνια ευγνώμων που συνεργάστηκε μαζί του στην ταινία «Falling Down» το 1993.
Ο ηθοποιός ανέβασε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου μία κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και δήλωσε πως ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν από τα πιο αξιοσέβαστα πρόσωπα του χώρου. Παράλληλα, έδειξε τη συμπαράστασή του στην οικογένειά του.
Ο Μάικλ Ντάγκλας έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αναπαύσου εν ειρήνη Ρόμπερτ Ντιβάλ, ένας από τους πραγματικούς "μεγάλους" ηθοποιούς όλων των εποχών. Ήταν από τους πιο αξιοσέβαστους ηθοποιούς στη δουλειά μας και θα είμαι πάντα ευγνώμων για την ευκαιρία που είχα να δουλέψω μαζί του στο Falling Down πριν από πολλά χρόνια. Στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια Ντιβάλ».
Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 95 ετών, στο σπίτι του. Η σύζυγός του έκανε την ανακοίνωση μία ημέρα αργότερα, λέγοντας: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον πολύτιμο φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήρεμα στο σπίτι, περιτριγυρισμένος από αγάπη και φροντίδα. Για τον κόσμο ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης, αφηγητής. Για μένα ήταν απλώς τα πάντα. Για καθέναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που εκπροσωπούσαν. Σας ευχαριστώ για τα χρόνια στήριξης που δείξατε στον Μπομπ και που μας δίνετε αυτόν τον χρόνο και την ιδιωτικότητα για να τιμήσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του».
