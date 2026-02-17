Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον Ρόμπερτ Ντιβάλ
Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον Ρόμπερτ Ντιβάλ
«Σπουδαίος ηθοποιός» και «στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ», δήλωσε ο σκηνοθέτης του «Νονού» – «Γεννημένος ηθοποιός», ανέφερε ο συμπρωταγωνιστής του
Φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 95 ετών, απέτισαν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και ο Αλ Πατσίνο, με τους δύο κορυφαίους δημιουργούς να αναδεικνύουν τη σημασία της παρουσίας του στον αμερικανικό κινηματογράφο και τη συνεργασία τους σε εμβληματικές ταινίες.
Ο Ντιβάλ είχε ενσαρκώσει τον δικηγόρο και σύμβουλο της οικογένειας Κορλεόνε στην ταινία Ο Νονός, καθώς και τον αντισυνταγματάρχη Μπιλ Κίλγκορ στο Αποκάλυψη Τώρα, ρόλο που έμεινε στην κινηματογραφική ιστορία για τη φράση «λατρεύω τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί».
Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Κόπολα έκανε λόγο για «τι πλήγμα» στο άκουσμα της είδησης, χαρακτηρίζοντας τον Ντιβάλ «τόσο σπουδαίο ηθοποιό και τόσο στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ» για την εταιρεία παραγωγής American Zoetrope, της οποίας υπήρξε συνιδρυτής.
Από την πλευρά του, ο Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστής του στον «Νονό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε στα μέσα ενημέρωσης ότι ήταν «τιμή» η συνεργασία τους. «Ήταν γεννημένος ηθοποιός, όπως λένε (...) θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η απουσία του θα γίνει αισθητή στον κινηματογραφικό κόσμο.
Από την πλευρά του, ο Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστής του στον «Νονό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε στα μέσα ενημέρωσης ότι ήταν «τιμή» η συνεργασία τους. «Ήταν γεννημένος ηθοποιός, όπως λένε (...) θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η απουσία του θα γίνει αισθητή στον κινηματογραφικό κόσμο.
