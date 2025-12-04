Ricta για Cinderella: Είμαστε ξανά μαζί, ανδρόγυνο, αν ήμουν στη θέση της δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει
GALA
Ricta Cinderella Σχέση

Ricta για Cinderella: Είμαστε ξανά μαζί, ανδρόγυνο, αν ήμουν στη θέση της δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει

Προσπαθώ να αλλάξω και το κάνω καθημερινά, με «στρώνει» κι αυτή, δήλωσε ο τράπερ για την Instagrammer

Ricta για Cinderella: Είμαστε ξανά μαζί, ανδρόγυνο, αν ήμουν στη θέση της δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Την επανασύνδεσή του με τη Cinderella αποκάλυψε ο Ricta, αναφέροντας πως μετά τον χωρισμό του, το ζευγάρι είναι και πάλι μαζί, ενώ τόνισε ότι στη θέση της δεν θα του συγχωρούσε ότι την είχε απατήσει.

Ο τράπερ μίλησε στην εκπομπή του Fipster στο YouTube και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, επιβεβαιώνοντας πως με την Instagrammer, που έχουν αποκτήσει ένα παιδί μαζί, έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.  Όπως είπε: «Βεβαίως τα έχουμε ξαναβρεί, είμαστε μαζί, ανδρόγυνο».

Παράλληλα, ο Ricta εξήγησε τι ήταν αυτό που τον εκνεύριζε την εποχή που είχαν χωρίσει: «Με εκνεύριζε που όταν τσιλιμπούρδιζε και είχαμε πρωτοχωρίσει, ανέβαζε δύο βότκες Beluga στο τραπέζι». Σε άλλο σημείο, ο τράπερ είπε με διάθεση αυτοκριτικής: «Αν ήμουν στη θέση της, δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει. Σαν άμυαλος πιτσιρικάς, που έπεσε πάνω μου η φήμη, τα λεφτά και όλα αυτά, δεν τα διαχειρίστηκα καλά και έκανα τη μ@λ@κία. Προσπαθώ να αλλάξω και το κάνω καθημερινά, με "στρώνει" κι αυτή».

Δείτε το βίντεο

ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ;

Ειδήσεις σήμερα

Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα

Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν

Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της

Κλείσιμο
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης