Ricta για Cinderella: Είμαστε ξανά μαζί, ανδρόγυνο, αν ήμουν στη θέση της δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει
Ricta για Cinderella: Είμαστε ξανά μαζί, ανδρόγυνο, αν ήμουν στη θέση της δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει
Προσπαθώ να αλλάξω και το κάνω καθημερινά, με «στρώνει» κι αυτή, δήλωσε ο τράπερ για την Instagrammer
Την επανασύνδεσή του με τη Cinderella αποκάλυψε ο Ricta, αναφέροντας πως μετά τον χωρισμό του, το ζευγάρι είναι και πάλι μαζί, ενώ τόνισε ότι στη θέση της δεν θα του συγχωρούσε ότι την είχε απατήσει.
Ο τράπερ μίλησε στην εκπομπή του Fipster στο YouTube και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, επιβεβαιώνοντας πως με την Instagrammer, που έχουν αποκτήσει ένα παιδί μαζί, έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Όπως είπε: «Βεβαίως τα έχουμε ξαναβρεί, είμαστε μαζί, ανδρόγυνο».
Παράλληλα, ο Ricta εξήγησε τι ήταν αυτό που τον εκνεύριζε την εποχή που είχαν χωρίσει: «Με εκνεύριζε που όταν τσιλιμπούρδιζε και είχαμε πρωτοχωρίσει, ανέβαζε δύο βότκες Beluga στο τραπέζι». Σε άλλο σημείο, ο τράπερ είπε με διάθεση αυτοκριτικής: «Αν ήμουν στη θέση της, δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει. Σαν άμυαλος πιτσιρικάς, που έπεσε πάνω μου η φήμη, τα λεφτά και όλα αυτά, δεν τα διαχειρίστηκα καλά και έκανα τη μ@λ@κία. Προσπαθώ να αλλάξω και το κάνω καθημερινά, με "στρώνει" κι αυτή».
Δείτε το βίντεο
Ο τράπερ μίλησε στην εκπομπή του Fipster στο YouTube και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, επιβεβαιώνοντας πως με την Instagrammer, που έχουν αποκτήσει ένα παιδί μαζί, έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Όπως είπε: «Βεβαίως τα έχουμε ξαναβρεί, είμαστε μαζί, ανδρόγυνο».
Παράλληλα, ο Ricta εξήγησε τι ήταν αυτό που τον εκνεύριζε την εποχή που είχαν χωρίσει: «Με εκνεύριζε που όταν τσιλιμπούρδιζε και είχαμε πρωτοχωρίσει, ανέβαζε δύο βότκες Beluga στο τραπέζι». Σε άλλο σημείο, ο τράπερ είπε με διάθεση αυτοκριτικής: «Αν ήμουν στη θέση της, δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει. Σαν άμυαλος πιτσιρικάς, που έπεσε πάνω μου η φήμη, τα λεφτά και όλα αυτά, δεν τα διαχειρίστηκα καλά και έκανα τη μ@λ@κία. Προσπαθώ να αλλάξω και το κάνω καθημερινά, με "στρώνει" κι αυτή».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα