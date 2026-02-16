Τι τηλεθέαση έκανε ο ελληνικός τελικός της Eurovision
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στην ΕΡΤ1
Ο ελληνικός τελικός της Eurovision πραγματοποιηθήκε το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου και σημείωσε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης.
Το «Sing for Greece 2026» της ΕΡΤ1 από όπου αναδείχτηκε νικητής ο Akylas με το «Ferto», σύμφωνα με τον πίνακα των μετρήσεων, στο μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στους άντρες (18-24) στο 45%, ενώ στο δυναμικό κοινό (18-54) το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 30,5%. Τον τελικό παρακολούθησαν για τουλάχιστον ένα λεπτό 2.664.000 τηλεθεατές.
Το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 43% σε παιδιά και γυναίκες (18-34) και στο 34% στην ίδια ηλικιακή κατηγορία στους άντρες. Σε επίπεδο λεπτού το μερίδιο τηλεθέασης στους άντρες (18-24) έφτασε το 74%. Την ίδια στιγμή στο Ertflix οι θεάσεις ξεπέρασαν τις 360.000 με το 60% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.
