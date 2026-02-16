ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Τι τηλεθέαση έκανε ο ελληνικός τελικός της Eurovision
GALA
Eurovision Eurovision 2026 Ελληνικός Τελικός Eurovision

Τι τηλεθέαση έκανε ο ελληνικός τελικός της Eurovision

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στην ΕΡΤ1

Τι τηλεθέαση έκανε ο ελληνικός τελικός της Eurovision
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ελληνικός τελικός της Eurovision πραγματοποιηθήκε το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου και σημείωσε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Το «Sing for Greece 2026» της ΕΡΤ1 από όπου αναδείχτηκε νικητής ο Akylas με το «Ferto», σύμφωνα με τον πίνακα των μετρήσεων, στο μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στους άντρες (18-24) στο 45%, ενώ στο δυναμικό κοινό (18-54) το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 30,5%. Τον τελικό παρακολούθησαν για τουλάχιστον ένα λεπτό 2.664.000 τηλεθεατές.

Το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 43% σε παιδιά και γυναίκες (18-34) και στο 34% στην ίδια ηλικιακή κατηγορία στους άντρες. Σε επίπεδο λεπτού το μερίδιο τηλεθέασης στους άντρες (18-24) έφτασε το 74%. Την ίδια στιγμή στο Ertflix οι θεάσεις ξεπέρασαν τις 360.000 με το 60% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης