Χάλι Μπέρι για τον ηλικιακό ρατσισμό στις γυναίκες: Δεν τελειώνουμε στα 50, ούτε στα 60, ούτε καν στα 70
Χάλι Μπέρι Ηλικιακός ρατσισμός

Φέτος γίνομαι 60 και νιώθω ότι μόλις ξεκινάει το δεύτερο "κεφάλαιό" μου, δήλωσε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Για τον ηλικιακό ρατσισμό μίλησε η Χάλι Μπέρι, τονίζοντας πως  οι γυναίκες δεν «τελειώνουν» ούτε στα 50 ούτε στα 60 ούτε στα 70.

Με αφορμή τον ρόλο της στην επερχόμενη ταινία «Crime 101», η ηθοποιός, η οποία κλείνει τα 60 τον Αύγουστο, μίλησε στο Variety και δήλωσε πως αισθάνεται ότι βρίσκεται μόλις στην αρχή του «δεύτερου κεφαλαίου» της ζωής και της καριέρας της.

Η 59χρονη ηθοποιός είπε αναλυτικά: «Ξέρω τον πόνο που προκαλεί αυτό. Ξέρω πόσο περιθωριοποιημένες νιώθουν οι γυναίκες όταν φτάνουν σε αυτές τις ηλικίες. Είναι ένα μήνυμα προς όποιον έχει αυτιά και καρδιά να το ακούσει. Ως γυναίκες πρέπει να ξαναπάρουμε πίσω αυτό το αφήγημα. Δεν τελειώνουμε στα 50, στα 60 ούτε καν στα 70. Έχουμε τόσα πολλά ακόμα να προσφέρουμε. Φέτος γίνομαι 60 και νιώθω ότι μόλις ξεκινάει το δεύτερο "κεφάλαιό" μου».

Δείτε το βίντεο



Η Χάλι Μπέρι έχει μιλήσει επανειλημμένα για το πώς οι γυναίκες νιώθουν ότι «διαγράφονται» μεγαλώνοντας. Σε συνέντευξή της στο The Cut είχε δηλώσει: «Φτάνεις σε μια ηλικία που νιώθεις πως σε περιθωριοποιούν, σε υποτιμούν. Το νιώθεις στη δουλειά. Το νιώθεις από την κοινωνία. Αλλά έχω αποφασίσει κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να διαγραφεί. Γι’ αυτό βρίσκομαι σε αποστολή για την εμμηνόπαυση. Θα είμαι πιο δυνατή από ποτέ».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
