Ρίκι Μάρτιν μετά τον θρίαμβο του Bad Bunny στα Grammy: Κέρδισες χωρίς να σβήσεις τις ρίζες σου
Με άγγιξε βαθιά, όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και ως Πορτορικανό που έχει ανέβει σε σκηνές σε όλο τον κόσμο, σχολίασε ο τραγουδιστής
Με μία ανοιχτή επιστολή τίμησε ο Κρις Μάρτιν τον Bad Bunny για τις διακρίσεις του στα φετινά βραβεία Grammy, τονίζοντας ότι παραμένει πιστός στις ρίζες του, ενώ στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο συνδύασε την επιτυχία με την πολιτιστική του ταυτότητα.
Ο Bad Bunny βρέθηκε ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της απονομής των Grammy 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου. Ο Πορτορικανός τραγουδιστής και ράπερ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Παγκόσμιας Μουσικής Ερμηνείας για το τραγούδι του «EoO», ενώ κέρδισε επίσης στις κατηγορίες Καλύτερου Άλμπουμ Urban Μουσικής και Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Debí Tirar Más Fotos». Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία των Grammy που ισπανόφωνο άλμπουμ αναδεικνύεται κορυφαίο της χρονιάς, γεγονός που έδωσε πρόσθετο βάρος στη βραδιά για την ισπανόφωνη μουσική σκηνή.
Η ανοιχτή επιστολή του Ρίκι Μάρτιν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα El Nuevo Día του Πουέρτο Ρίκο την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε από τον ίδιο στον λογαριασμό του στο Instagram. Σε αυτήν, ο Μάρτιν περιγράφει το προσωπικό του βίωμα βλέποντας τον Bad Bunny να διακρίνεται, σημειώνοντας: «Με άγγιξε βαθιά, όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και ως Πορτορικανό που έχει ανέβει σε σκηνές σε όλο τον κόσμο κουβαλώντας τη γλώσσα του, την προφορά του και την ιστορία του, όταν τον είδα να πετυχαίνει».
Παράλληλα, τόνισε ότι αναγνωρίζει τη δυσκολία του να πετύχεις χωρίς να αποκοπείς από την καταγωγή σου, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω τι σημαίνει να πετυχαίνεις χωρίς να αφήνεις πίσω σου την καταγωγή σου. Ξέρω πόσο βαρύ είναι, τι κοστίζει και τι θυσιάζεται όταν αποφασίζεις να μην αλλάξεις επειδή σου το ζητούν άλλοι». Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε πως το αποτύπωμα της επιτυχίας του Bad Bunny δεν περιορίζεται στα μουσικά μεγέθη: «Για αυτόν τον λόγο αυτό που έχεις πετύχει δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μουσικό επίτευγμα, είναι μια πολιτιστική και ανθρώπινη νίκη. Κέρδισες χωρίς να αλλάξεις το χρώμα της φωνής σου. Κέρδισες χωρίς να σβήσεις τις ρίζες σου. Κέρδισες παραμένοντας πιστός στο Πουέρτο Ρίκο».
Ο Μάρτιν, που γεννήθηκε στο Σαν Χουάν, περιέγραψε ακόμη τη συναισθηματική του αντίδραση όταν είδε τον Bad Bunny να κρατά όλα τα τρόπαιά του εκείνο το βράδυ, λέγοντας πως «αισθάνθηκε έναν κόμπο στο λαιμό», επειδή αυτό τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι «κάτι σημαντικό συμβαίνει για όλους εμάς». Αναφερόμενος ειδικά στη στιγμή της ομιλίας του Bad Bunny, πρόσθεσε ότι συγκινήθηκε από τη «σιωπή του κοινού όταν μίλησε».
Στην επιστολή έγινε ξεχωριστή μνεία στη στάση του Bad Bunny για το μεταναστευτικό, με τον Ρίκι Μάρτιν να σημειώνει: «Όταν υπερασπίστηκες την κοινότητα των μεταναστών, όταν επισήμανες ένα σύστημα που διώκει και χωρίζει, μίλησες από ένα μέρος που γνωρίζω πολύ καλά, αυτό το μέρος όπου ο φόβος και η ελπίδα συνυπάρχουν, όπου εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ανάμεσα σε γλώσσες, σύνορα και όνειρα που αναβάλλονται».
Κλείνοντας, ο Ρίκι Μάρτιν απέδωσε την επιτυχία του Bad Bunny σε μια ευρύτερη γενιά που βλέπει την ταυτότητά της να δικαιώνεται μέσα από τέτοιες στιγμές: «Αυτό το επίτευγμα είναι για μια γενιά, στην οποία δίδαξες ότι η ταυτότητά της είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η επιτυχία δεν είναι αντίθετη στην αυθεντικότητα». Και κατέληξε με ένα προσωπικό μήνυμα: «Από την καρδιά μου, από έναν Πορτορικανό, με σεβασμό και αγάπη, σε ευχαριστώ που μας υπενθυμίζεις ότι όταν ένας από τους δικούς μας πετυχαίνει, πετυχαίνουμε όλοι».
Ο Bad Bunny κατά την ομιλία του από τη σκηνή, έκανε και μία πολιτική παρέμβαση, λέγοντας: «Προτού ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω έξω η ICE» και συνέχισε απευθύνοντας μήνυμα υπεράσπισης των μεταναστών: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε αλλοδαποί, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί», καλώντας παράλληλα τους Αμερικανούς να μην επιτρέψουν να τους «μολύνει το μίσος».
