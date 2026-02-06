Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Πρεμιέρες στην ΕΡΤ με Μαρκουλάκη, Λούλη και τις μεγάλες κυρίες του Ρεμπέτικου
Τέσσερις νέες παραγωγές μπαίνουν σε τροχιά προβολής από σήμερα στη δημόσια τηλεόραση με σημαντικούς πρωταγωνιστές και ένα ντοκιμαντέρ έκπληξη
Μπορεί να διανύουμε τον Φεβρουάριο, όμως η τηλεόραση δεν βάζει φρένο στις πρεμιέρες νέων παραγωγών. Το παράδειγμα των ιδιωτικών σταθμών ακολουθεί και η ΕΡΤ, η οποία από σήμερα παρουσιάζει νέες παραγωγές στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX.
Απόψε στις 22:00, η ΕΡΤ1 συστήνει στους τηλεθεατές την αυτοσχεδιαστική κωμωδία «Εκτός Σχεδίου» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Γυρισμένη «μια και έξω», μπροστά σε κοινό και χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, η εκπομπή φιλοδοξεί να αναδείξει την τέχνη του αυτοσχεδιασμού με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Οι ηθοποιοί που παίρνουν μέρος αγνοούν την εξέλιξη της ιστορίας και καθοδηγούνται αιφνιδιαστικά, μέσω ακουστικού, από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Η καθοδήγηση τους γίνεται γνωστή στο κοινό μέσω υποτίτλων, μετατρέποντας τους θεατές σε ενεργό μέρος μιας απολαυστικής, διαδραστικής πλοκής που διαμορφώνεται ζωντανά. Την ομάδα επί σκηνής αποτελούν οι: Ήρα Κατσούδα, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Μελίνα Λεφαντζή, Γιάννης Σαρακατσάνης, Λευτέρης Παπακώστας και Μπάμπης Γαλιατσάτος.
Αύριο, Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, στις 19:00 προβάλλεται στην ΕΡΤ1, το πρώτο από τα οκτώ επεισόδια του μουσικού ντοκιμαντέρ «Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου». Με παρουσιάστρια την Ηρώ Σαΐα, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Πανωνίδη και σενάριο της Μαρίας Λούκα, για πρώτη φορά φωτίζεται η ζωή και η προσφορά τους στο ρεμπέτικο οκτώ εμβληματικών γυναικών: της Ρόζας Εσκενάζυ, της Αγγέλας Παπάζογλου, της Ρίτας Αμπατζή, της Μαρίκας Νίνου, της Σωτηρίας Μπέλλου, της Στέλλας Χασκίλ, της Ιωάννας Γεωργακοπούλου και της Σεβάς Χανούμ.
Το Σαββατοκύριακο κλείνει με τη νέα δραματική σειρά «Το Τελευταίο Νησί», που θα προβληθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στην ΕΡΤ1, στις 22:00, με διπλό επεισόδιο. Σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Πρωταγωνιστούν οι: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά.
Τέλος, η δραματική σειρά «Αύριο», κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στην πλατφόρμα του ERTFLIX όπου θα είναι διαθέσιμα τα πρώτα τέσσερα από τα συνολικά οκτώ επεισόδια. Φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, και καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι: Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστος Λούλης, Άννα Καλαϊτζίδου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Νίκος Αρβανίτης κ.ά., ενώ συμμετέχουν εθελοντές διασώστες.
