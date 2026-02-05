Σοφία Μουτίδου: Μου είχαν πει ότι η κόρη μου μυρίζει, επειδή δεν έχει βαφτιστεί



Περιγράφοντας το συγκεκριμένο συμβάν, η Σοφία Μουτίδου είπε το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Real View»: «Εγώ την κόρη μου δεν την έχω βαφτίσει. Ήμουν σε μία παράσταση και έρχεται μία κοπέλα και μου λέει ''Δεν την έχεις βαφτίσει;''. Της λέω ''Όχι''. Μου λέει ''Θα μυρίζει''. Και της λέω ''Μα μυρίζουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν βαφτιστεί''».