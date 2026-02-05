Σοφία Μουτίδου: Μου είχαν πει ότι η κόρη μου μυρίζει, επειδή δεν έχει βαφτιστεί
Σοφία Μουτίδου: Μου είχαν πει ότι η κόρη μου μυρίζει, επειδή δεν έχει βαφτιστεί

Η ηθοποιός περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο σχολιάστηκε επειδή δεν έχει βαφτίσει το παιδί της

Σοφία Μουτίδου: Μου είχαν πει ότι η κόρη μου μυρίζει, επειδή δεν έχει βαφτιστεί
Ένα περιστατικό κατά το οποίο δέχτηκε σχόλιο επειδή δεν έχει βαφτίσει την κόρη της μοιράστηκε η Σοφία Μουτίδου.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι, ενώ πρωταγωνιστούσε σε μία παράσταση, μία κοπέλα την πλησίασε και τη ρώτησε, αν έχει βαφτίσει το παιδί της. Μόλις η Σοφία Μουτίδου απάντησε αρνητικά, εκείνη υποστήριξε ότι, μην έχοντας βαφτιστεί η κόρη της, θα μυρίζει. 

Περιγράφοντας το συγκεκριμένο συμβάν, η Σοφία Μουτίδου είπε το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Real View»: «Εγώ την κόρη μου δεν την έχω βαφτίσει. Ήμουν σε μία παράσταση και έρχεται μία κοπέλα και μου λέει ''Δεν την έχεις βαφτίσει;''. Της λέω ''Όχι''. Μου λέει ''Θα μυρίζει''. Και της λέω ''Μα μυρίζουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν βαφτιστεί''».  

