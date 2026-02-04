«Λύγισε» ο Τάκης Βαμβακίδης: Έφυγε ο πατέρας μου και δεν του είπα ευχαριστώ
«Λύγισε» ο Τάκης Βαμβακίδης: Έφυγε ο πατέρας μου και δεν του είπα ευχαριστώ

Η φωνή του ηθοποιού άρχισε να τρέμει μόλις είδε την φωτογραφία του στην οθόνη

«Λύγισε» ο Τάκης Βαμβακίδης: Έφυγε ο πατέρας μου και δεν του είπα ευχαριστώ
Στέλλα Μούτσιου
Φορτισμένος συναισθηματικά ήταν ο Τάκης Βαμβακίδης στην τελευταία του συνέντευξη, «λυγίζοντας» στη θέα του πατέρα του. Ο ηθοποιός μόλις αντίκρισε τη φωτογραφία του στην οθόνη, ταράχτηκε και η φωνή του άρχισε να τρέμει την ώρα που εξηγούσε πως "έφυγε" και δεν πρόλαβε να τον ευχαριστήσει.

Ο Τάκης Βαμβακίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και όσο συζητούσε, παρατήρησε τη φωτογραφία με τον μπαμπά του να περνάει στην οθόνη πίσω από την παρουσιάστρια και αμέσως διέκοψε τη συζήτηση και αναφώνησε: «Θέε μου. Όχι, Θεέ μου. Πατερούλη μου, μανούλα μου! Άγιοι άνθρωποι. Άγιοι. Πατερούλη, ευχαριστώ, δεν πρόλαβα να στο πω. Συγγνώμη, συγγνώμη».

Ο ηθοποιός εξήγησε στη συνέχεια: «Έφυγε ξαφνικά ο πατέρας μου και δεν του είπα επίσημα το ευχαριστώ».

Ο Τάκης Βαμβακίδης δεν θέλησε να δώσει συνέχεια όσον αφορά στους γονείς του και στην οικογένειά του. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, λοιπόν, μίλησε για την περιπέτεια υγείας που πέρασε, όταν έπαθε οξεία πνευμονική εμβολή. «Ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Μου συνέβη το καλοκαίρι, στις 14 Αυγούστου. Ήταν δύσκολα, αλλά ήμουν τυχερός. Εφημέρευε το “Σωτηρία” που στα πνευμονολογικά έχει ειδίκευση και μεγάλη ικανότητα. Έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν για να περάσει η δύσκολη στιγμή. Έπαθα οξεία πνευμονική εμβολή. Πήγα αμέσως στο νοσοκομείο και ήμουν και ψύχραιμος. Αν ήμουν καπνιστής, ίσως να μην ήμουν τώρα εδώ. Με βοήθησε το ότι δεν καπνίζω. Είχα αιμόπτυση, ασταμάτητο βήχα, τάσεις λιποθυμίας», δήλωσε.

Ο ηθοποιός μίλησε και για την προσωπική του ζωή. Παρόλο που είναι σε σχέση εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχει κάνει γάμο. «Γνώρισα τη Φανούλα, την ερωτεύτηκα και είμαστε μαζί πολλά χρόνια, σαν παντρεμένοι. Δεν ένιωσα την ανάγκη να παντρευτώ. Έλεγα μήπως επηρεάσει και δημιουργήσει ψυχολογικό τείχος. Αυτό είχα στο βάθος σαν μικρή αγωνία».

