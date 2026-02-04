Survivor: Μου λείπει να μου κάνει χαδάκια πριν κοιμηθώ, είπε συγκινημένη η Φανή για τον σύζυγό της
Survivor: Μου λείπει να μου κάνει χαδάκια πριν κοιμηθώ, είπε συγκινημένη η Φανή για τον σύζυγό της

Έκανα μία βόλτα στην παραλία και έκλαψα, σχολίασε η παίκτρια των Επαρχιωτών

Ιωάννα Μαρίνου
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Φανή στο «Survivor» εκφράζοντας πως της λείπει ο σύζυγός της και οι πιο προσωπικές στιγμές τους.

Στο επεισόδιο της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, η παίκτρια από την ομάδα των Επαρχιωτών δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της μιλώντας στην προσωπική συνέντευξη, που έδωσε, για τον σύζυγό της που βρίσκεται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εξήγησε, πως αφορμή για φορτιστεί συναισθηματικά, στάθηκε τόσο η κακοκαιρία στον Άγιο Δομίνικο, όσο και ένα κομμάτι που τραγούδησε τυχαία η Δήμητρα, το οποίο συνηθίζει να της το αφιερώνει ο σύζυγός της.

Περιγράφοντας η Φανή τι της λείπει περισσότερο από την καθημερινότητα με τον σύζυγό της, είπε: «Στην έξω μου ζωή όταν συννεφιάζει και βρέχει, πέφτω και σκέφτομαι. Εκεί που ήμασταν με τη Δήμητρα και τον Μάνο, η Δήμητρα τραγούδησε το "Όταν γίνεις γιαγιά" που μου το είχε αφιερώσει ο άντρας μου. Το σκέφτηκα λίγο και μου έλειψε. Της είπα "δεν μπορούσες να πεις άλλο τραγούδι;". Έκανα μία βόλτα στην παραλία, έκλαψα, γιατί δεν μου αρέσει να κλαίω μπροστά σε άλλους και γύρισα ξανά πίσω στην καλύβα. Αυτό που μου λείπει πιο πολύ από τον άντρα μου, είναι εννοείται το βλέμμα του και τα χαδάκια που μου έκανε πριν κοιμηθώ, μου λείπει να μου κάνει χαδάκια πριν κοιμηθώ. Γενικά μου λείπει, άντρας μου είναι, δεν θα μου λείπει;».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg5n830wkyah)
Ιωάννα Μαρίνου
