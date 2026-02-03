Σταύρος Φλώρος στο Survivor: Δεν περίμενα πως θα βγω υποψήφιος για αποχώρηση γιατί έδειξα ότι έχω ανέβει
Έχω πολλά περισσότερα να δώσω, δήλωσε ο παίκτης των «Επαρχιωτών»

Έκπληκτος έμεινε από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος είναι ανάμεσα στους τρεις παίκτες των «Επαρχιωτών» προς αποχώρηση από το Survivor. Λόγω της ανοδικής του πορείας όμως στο ριάλιτι επιβίωσης δεν περίμενε ότι θα βρισκόταν αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.

Μιλώντας στην κάμερα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε: «Την τελευταία εβδομάδα είχαμε πει ότι το πρόβλημα της δικής μας ομάδας ήταν το αντρικό κομμάτι. Εγώ και ο Μάνος ήμασταν οι μόνοι που είχαμε φέρει νίκες. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα πως θα βγω υποψήφιος γιατί έδειξα ότι έχω ανέβει. Και φυσικά έχω πολλά περισσότερα να δώσω».

Ούτε η Ιωάννα Δεσύλλα θεωρούσε πιθανό να βρεθεί ο Σταύρος Φλώρος υποψήφιος. Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Ένα κακό συνήθειο στην ομάδα μας είναι να βγάζουμε περισσότερους υποψήφιους από όσους μας λένε. Σίγουρα δεν περίμενα πάλι τον Σταύρο. Στην πρώτη ψηφοφορία ήμουν εγώ που τον ψήφισα και είχα πει ότι, αν δω μία ανοδική πορεία του, δεν θα τον ψηφίσω ξανά. Και όντως έχω δει ανοδική πορεία. Βέβαια, στην καλύβα δεν είναι και αυτός που θα βοηθήσει. Ίσα-ίσα μπορεί να σε κουράσει λίγο παραπάνω, οπότε μπορώ να καταλάβω αυτούς που τον ψήφισαν».

