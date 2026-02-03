Γιώργος Τσουκαλάς για Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: Μπορεί να χειραγωγεί τα πάντα, αν θα υπάρχουν ή δεν θα υπάρχουν
Κάτσε τουλάχιστον, μοίρασε ψήφους, είπε σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των «Επαρχιωτών»
Την άποψη ότι ο Μιχάλης Σηφάκης χειραγωγεί τους συμπαίκτες του εξέφρασε ο Γιώργος Τσουκαλάς στο νέο επεισόδιο του Survivor.
Ο παίκτης των «Αθηναίων» σχολίασε όσα έγιναν στο Συμβούλιο του νησιού, αλλά και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των «Επαρχιωτών», υποστηρίζοντας ότι, παρότι ο τερματοφύλακας κατευθύνει τα υπόλοιπα μέλη στην ομάδα του, δεν μπόρεσε να τους καθοδηγήσει σχετικά με το ποιους θα ψηφίσουν ως υποψήφιους προς αποχώρηση.
Όπως είπε στην κάμερα, στο επεισόδιο της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου: «Ο Μιχάλης Σηφάκης μπορεί να χειραγωγεί τα πάντα. Αν θα μιλάνε, αν δεν θα μιλάνε, αν θα παίζουν, δεν θα παίζουν, αν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν. Και δεν μπορούν να κάτσουν να συνεννοηθούν, να μη βγάζουνε παραπάνω άτομα στην ψηφοφορία».
Απορώντας με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ο Γιώργος Τσουκαλάς τόνισε ότι ο Μιχάλης Σηφάκης θα έπρεπε να συμβουλεύσει τους υπόλοιπους να ψηφίσουν τους πιο αδύναμους παίκτες των «Επαρχιωτών». «Δεν ξέρω, πραγματικά, αφού τα χειραγωγείς… τα χειραγωγείς όλα. Σε ακούνε όλοι. Κάτσε τουλάχιστον, μοίρασε ψήφους, πείτε ποιοι θεωρούν ότι είναι οι πιο αδύναμοι, τους ψηφίζουμε. Φανερά και ανοιχτά. Όχι τώρα αυτό που έγινε χθες», πρόσθεσε.
