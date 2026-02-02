Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο γάμου με την Κάιλι Τζένερ: Μάλλον θα μπλέξω, δήλωσε
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο γάμου με την Κάιλι Τζένερ: Μάλλον θα μπλέξω, δήλωσε
Αυτό είναι τόσο προσωπικό, τόνισε ο ηθοποιός, δείχνοντας την αμηχανία του
Για το ενδεχόμενο γάμου με την Κάιλι Τζένερ ρωτήθηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, με το βίντεο που αποτυπώνει την έκλπηξη του σταρ του Χόλιγουντ να κάνει τον γύρο του διαδιτκύου. Ο υποψήφιος με Όσκαρ ηθοποιός συμμετείχε σε μία συζήτηση με τον σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό, Ρίτσαρντ Κέρτις, σε κινηματογράφο του Λονδίνου.
Μία από τις ερωτήσεις που απηύθυνε στον Σαλαμέ, ο Κέρτις είχε να κάνει με το αν σκέφτεται να προχωρήσει σε πρόταση γάμου. «Μπορούμε να έρθουμε στον γάμο;», είπε χαρακτηριστικά.
Αποφεύγοντας την ερώτηση, ο Τιμοτέ Σαλαμέ απάντησε: «Αυτό είναι τόσο προσωπικό… Όχι, μάλλον θα μπλέξω, φίλε». Όταν ο Κέρτις επανέλαβε «Μπορούμε να έρθουμε;», ο Σαλαμέ αστειεύτηκε: «Ποιοι είμαστε; Όλο το κοινό;». Ο Ρίτσαρντ έκλεισε λέγοντας με χιούμορ: «Νομίζω καλύτερα να πεις όχι σε αυτό».
Δείτε το βίντεο
Η σχέση του Τιμοτέ Σαλαμέ και της Κάιλι Τζένερ που μετρά τρία χρόνια φαίνεται να σοβαρεύει. Πρόσφατο δημοσίευμα του US Weekly ανέφερε ότι το ζευγάρι σκέφτεται να αρραβωνιαστεί μέσα στη χρονιά.
Η φήμη περί σκέψης για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, ήρθε λίγες μέρες μετά την είδηση ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ συγκατοικούν εδώ και περίπου έναν χρόνο.
Πηγή είχε δηλώσει στο Page Six ότι το ζευγάρι ζει μαζί στο Λος Άντζελες εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και συμπεριφέρεται «σαν να είναι ουσιαστικά ήδη παντρεμένοι». «Είναι κολλημένοι ο ένας με τον άλλον και είναι πάντα μαζί», είχε προσθέσει ο ίδιος άνθρωπος.
Ο ηθοποιός και η επιχειρηματίας και Influencer γνωρίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2023, με τη σχέση τους, να προκαλεί αίσθηση. Οι θαυμαστές του Τιμοτέ Σαλαμέ μάλιστα, και ειδικά η ομάδα «Club Chalamet», δεν είδαν με καλό μάτι τη σχέση, φτάνοντας στο σημείο να παροτρύνουν το κοινό «να κάνει την Κάιλι να νιώσει ανεπιθύμητη» σε δημόσιες εμφανίσεις.
