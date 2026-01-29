Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ σκέφτονται να αρραβωνιαστούν μέσα στη χρονιά
Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ σκέφτονται να αρραβωνιαστούν μέσα στη χρονιά
Πηγή ανέφερε ότι η επιχειρηματίας και Influencer αποκαλεί ήδη τον ηθοποιό «σύζυγό» της
Η σχέση του Τιμοτέ Σαλαμέ και της Κάιλι Τζένερ φαίνεται να σοβαρεύει, με το ζευγάρι να σκέφτεται να κάνει το επόμενο βήμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του US Weekly, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός και η επιχειρηματίας και Influencer έχουν «συζητήσει το ενδεχόμενο να αρραβωνιαστούν μέσα στη χρονιά».
Όπως υποστηρίζει πηγή που μίλησε στο μέσο, το επόμενο βήμα μοιάζει ήδη αναπόφευκτο, αποκαλύπτοντας ότι η Τζένερ έχει αρχίσει να αποκαλεί τον Σαλαμέ ως «ο σύζυγός μου». «Η Κάιλι σίγουρα κρατά τα ηνία και ο Τιμοτέ το λατρεύει», πρόσθεσε η πηγή. «Υπάρχει μια εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικότητές τους και αυτό λειτουργεί».
Πριν από μερικές εβδομάδες έγινε γνωστό ότι οι δυο τους πλέον συγκατοικούν και ότι ο Σαλαμέ έχει μπει ενεργά στη ζωή των παιδιών της Τζένερ, της 7χρονης Στόρμι και του 3χρονου Έιρ, που έχει αποκτήσει με τον Τράβις Σκοτ.
Πηγή είχε δηλώσει στο Page Six ότι το ζευγάρι ζει μαζί στο Λος Άντζελες εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και συμπεριφέρεται «σαν να είναι ουσιαστικά ήδη παντρεμένοι». «Είναι κολλημένοι ο ένας με τον άλλον και είναι πάντα μαζί», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.
Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ γνωρίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2023, με τη σχέση τους, να προκαλεί αίσθηση. Οι θαυμαστές του ηθοποιού μάλιστα, και ειδικά η ομάδα «Club Chalamet», δεν είδαν με καλό μάτι τη σχέση, φτάνοντας στο σημείο να παροτρύνουν το κοινό «να κάνει την Κάιλι να νιώσει ανεπιθύμητη» σε δημόσιες εμφανίσεις.
Αν και οι φαν του Τιμοτέ Σαλαμέ δεν «εγκρινουν» τη σχέση τους, ο ίδιος είχε κάνει μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση στην Κάιλι Τζένερ στις Χρυσές Σφαίρες, μόλις ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Marty Supreme.
«Και τέλος, θα πω απλώς ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σε αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είχε πει απευθυνόμενος στην Κάιλι Τζένερ. Την ώρα που την έδειχνε η κάμερα, εκείνη φαινόταν να λέει με τη σειρά της: «Και εγώ σ’ αγαπώ».
Timothee Chalamet and Kylie Jenner are 'talking engagement' as she already calls him 'husband' https://t.co/FK6SMpwJxU— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 29, 2026
