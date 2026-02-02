Ο Βιν Ντίζελ αποκάλυψε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας «Fast & Furious»
Το φιλμ ακολουθεί τον Dominic Toretto και την «οικογένειά» του στην τελευταία τους περιπέτεια
Τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας «Fast & Furious» αποκάλυψε ο Βιν Ντίζελ.
Όπως έκανε γνωστό ο διάσημος ηθοποιός με μία ανάρτηση στα social media, το επόμενο κεφάλαιο του blockbuster θα φέρει τον τίτλο «Fast Forever». Ο Λουί Λετεριέ, ο οποίος ανέλαβε ηνία ως σκηνοθέτης στο «Fast X» το 2023, επιστρέφει για να καθοδηγήσει τον Dominic Toretto (Ντίζελ) και την «οικογένειά» του στην τελευταία τους περιπέτεια.
«Κανείς δεν είπε ότι η διαδρομή θα είναι εύκολη, αλλά είναι η δική μας», έγραψε ο πρωταγωνιστής σε ανάρτησή του στο Instagram, προσθέτοντας: «Μια διαδρομή που μας έχει καθορίσει και έχει γίνει η κληρονομιά μας... Και η κληρονομιά διαρκεί για πάντα. 17 Μαρτίου 2028! 'FAST FOREVER'».
Η ανάρτηση του Βιν Ντίζελ
Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ο ηθοποιός και παραγωγός σε δηλώσεις του στο Fuel Fest το περασμένο καλοκαίρι, είχε επισημάνει την πρόθεση της παραγωγής να αποτίσει φόρο τιμής στο ξεκίνημα του franchise. «Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και στους αγώνες δρόμου που καθόρισαν την αρχή μας», είχε δηλώσει.
Η νέα παραγωγή, η οποία μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως «Fast X: Part 2», αποτελεί το 11ο και τελευταίο μέρος του franchise που μετρά ήδη 25 χρόνια. Πρόκειται για την 12η ταινία του κινηματογραφικού franchise, μαζί με το spinoff του 2019 «Hobbs & Shaw», με πρωταγωνιστές τους Ντουέιν Τζόνσον και Τζέισον Στέιθαμ.
Από το ξεκίνημά της το 2001, η σειρά ταινιών έχει καταγράψει τεράστια εμπορική επιτυχία, με τις συνολικές εισπράξεις να ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
