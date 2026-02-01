Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά τη διάγνωση με τη νόσο του Lyme
Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά τη διάγνωση με τη νόσο του Lyme

Ο τραγουδιστής παρουσίασε ένα αφιέρωμα για τον Φάρελ Γουίλιαμς

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά τη διάγνωση με τη νόσο του Lyme
Στέλλα Μούτσιου
Στη σκηνή επέστρεψε για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη πως διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Ο τραγουδιστής την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου ήταν ανάμεσα στους παρουσιαστές στα  Recording Academy Honors και παρουσίασε το Black Music Collective συγκεκριμένα, συμμετέχοντας σε ένα μουσικό αφιέρωμα στον Φάρελ Γουίλιαμς. Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ έβγαλε και λόγο για τον καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter ο ίδιος είπε: «Όποιος έχει έρθει σε επαφή ή έχει βρεθεί στο ίδιο “μήκος κύματος” με τον Φάρελ Γουίλιαμς αλλάζει για πάντα. Μπήκε στη ζωή μου σε μια περίοδο που κι εγώ έβρισκα τον εαυτό μου και, αστείο είναι, με έκανε να νιώσω ότι ανήκω κάπου. Η δημιουργικότητά σου είναι απαράμιλλη, η ενέργειά σου μεταδοτική… άλλαξες τη ζωή μου. Και θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων».

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά τη διάγνωση με τη νόσο του Lyme


Ο Γουίλιαμς την ημέρα εκείνη τιμήθηκε με το βραβείο «Dr. Dre Global Impact Award».

Στέλλα Μούτσιου

