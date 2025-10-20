Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μετά τη διάγνωση με τη νόσο Lyme έχει επικεντρωθεί στη φροντίδα του εαυτού του, ανέφερε πηγή
Έχει μελετήσει θεραπείες και το αντιμετωπίζει σοβαρά, πρόσθεσε η ίδια πηγή για τον διάσημο τραγουδιστή
Η φροντίδα του εαυτού του είναι η προτεραιότητα του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μετά τη διάγνωσή του με τη νόσο Lyme και την ολοκλήρωση της περιοδείας του «Forget Tomorrow World Tour».
«Μετά τη διάγνωση με τη νόσο Lyme και αφού ολοκλήρωσε την περιοδεία με το ζόρι, έχει επικεντρωθεί στην ανάρρωση και στη φροντίδα του εαυτού του. Έχει μελετήσει θεραπείες και το αντιμετωπίζει σοβαρά», ανέφερε πηγή στο PEOPLE.
Την ίδια στιγμή ο 44χρονος τραγουδιστής μαζί με τη σύζυγό του, Τζέσικα Μπιέλ, φροντίζουν ώστε η οικογένειά τους να παραμένει στο επίκεντρο της ζωής τους. «Από τότε που ο Τζάστιν έκλεισε την περιοδεία το καλοκαίρι, έχουν επικεντρωθεί στον οικογενειακό χρόνο. Η περιοδεία ήταν σκληρή για όλους. Ο Τζάστιν ένιωθε κόπωση, πόνο και ήταν εξαντλημένος», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
«Η Τζες τον στηρίζει, όπως πάντα», συμπλήρωσε. «Η οικογένεια έχει περάσει χρόνο τόσο στη Μοντάνα όσο και στο Κολοράντο. Όλοι τους απολαμβάνουν την ύπαιθρο», ανέφερε.
Η περιοδεία Forget Tomorrow World Tour του Τίμπερλεϊκ ολοκληρώθηκε με την τελευταία της συναυλία στην Κωνσταντινούπολη στις 30 Ιουλίου. Μία ημέρα αργότερα, εκείνος μοιράστηκε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως είχε γράψει στο Instagram: «Ανάμεσα σε άλλα, αντιμετωπίζω κάποια θέματα υγείας και διαγνώστηκα με τη νόσο του Lyme — και δεν το λέω αυτό για να με λυπηθείτε — αλλά για να ρίξω λίγο φως σε όσα αντιμετωπίζω πίσω από τα φώτα. Αν έχετε περάσει αυτή τη νόσο ή αν ξέρετε κάποιον που την έχει — τότε ξέρετε πως μπορεί να είναι αδυσώπητα εξαντλητική, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Όταν έλαβα τη διάγνωση, έπαθα σοκ. Αλλά τουλάχιστον κατάλαβα γιατί ήμουν πάνω στη σκηνή και ένιωθα νευρικό πόνο ή μια τρελή εξάντληση και αδιαθεσία. Αντιμετώπισα ένα προσωπικό δίλημμα. Να σταματήσω την περιοδεία; Ή να συνεχίσω και να το παλέψω; Αποφάσισα πως η χαρά που μου δίνει η σκηνή υπερτερεί της προσωρινής καταπόνησης του σώματός μου. Και είμαι τόσο ευγνώμων που συνέχισα».
Ο ίδιος είχε εξομολογηθεί πως δίσταζε αρχικά να μιλήσει για το πρόβλημα υγείας του: «Δεν απέδειξα μόνο στον εαυτό μου τη δύναμη του μυαλού και της θέλησής μου, αλλά πλέον έχω τόσες μοναδικές στιγμές με όλους εσάς που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήμουν διστακτικός να μιλήσω για όλα αυτά, γιατί μεγάλωσα με την ιδέα πως τέτοια πράγματα τα κρατάς για τον εαυτό σου. Αλλά προσπαθώ να γίνω πιο ανοιχτός με τους αγώνες μου, ώστε να μην παρεξηγούνται. Μοιράζομαι όλα αυτά με την ελπίδα να μπορέσουμε να συνδεθούμε περισσότερο μεταξύ μας. Και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους που περνούν το ίδιο».
