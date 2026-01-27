Κάνιε Γουέστ μετά τη δημόσια συγγνώμη του για τα αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια: Δεν ήμουν εγώ, ξεπέρασα τα όρια
Ο ράπερ ξεκαθάρισε ότι η συγγνώμη του δεν σχετίζεται με την αποκατάσταση της εικόνας του, αλλά με το αίσθημα της μεταμέλειας
Μετά τη δημόσια συγγνώμη που ζήτησε για τα αντισημιτικά και ρατσιστικά του σχόλια ο Κάνιε Γουέστ διευκρίνισε ότι δεν προχώρησε σε αυτή για επικοινωνιακούς λόγους. Αντιθέτω, παρακινήθηκε αφού συνειδητοποίησε ότι εκείνη την περίοδο ξεπέρασε τα όρια και ότι δεν αναγνωρίζει ούτε ο ίδιος το «πρόσωπο» που έδειξε.
Έχοντας προκαλέσει δημόσια κατακραυγή με τοποθετήσεις του τα τελευταία χρόνια, ο 48χρονος ράπερ δήλωσε μέσω της Wall Street Journal, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ότι δεν είναι ναζί και ότι μετανιώνει βαθιά για όσα έχει πει και έχει κάνει. Απευθυνόμενος στην εβραϊκή κοινότητα, αλλά και στην κοινότητα των μαύρων, αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά του προκάλεσε φόβο, σύγχυση και προσβολή.
Σε συνέντευξή του στο Vanity Fair, ο Γουέστ απάντησε στην κριτική ότι η επιστολή συγγνώμης ήταν μία κίνηση δημοσίων σχέσεων για την αποκατάσταση της εικόνας του, επιμένοντας ότι οδηγήθηκε σε αυτή από «αισθήματα μεταμέλειας» που «βαραίνουν την καρδιά» και το «πνεύμα» του.
Όπως αποκάλυψε, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια όταν η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι, αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν σε ένα «βαθύ καταθλιπτικό επεισόδιο» έπειτα από αλλαγή στη φαρμακευτική του αγωγή. Έκτοτε, έχει λάβει αυτό που περιγράφει ως «σταθεροποιητική διόρθωση πορείας» σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία.
«Προς το τέλος του τετράμηνου μανιακού επεισοδίου μου, η αγωγή μου άλλαξε. Σε εκείνη τη μετάβαση, το αντιψυχωσικό φάρμακο με βύθισε σε μια πολύ βαθιά κατάθλιψη. Η σύζυγός μου το αναγνώρισε και αναζητήσαμε αυτό που αποδείχθηκε αποτελεσματική και σταθεροποιητική διόρθωση πορείας σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία. Πρέπει να καταλάβετε ότι η διπολική διαταραχή είναι ασθένεια. Είναι από τις πιο θανατηφόρες μη τερματικές ασθένειες», ανέφερε.
Ο ράπερ, που διατηρεί και ομώνυμη σειρά ρούχων, απάντησε επίσης στις εικασίες ότι η συγγνώμη του είχε στόχο την αποκατάσταση της φήμης του ως καλλιτέχνη και επιχειρηματία. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η μουσική του παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, ενώ το επερχόμενο άλμπουμ του Bully συγκαταλέγεται «στα πιο πολυαναμενόμενα pre-saves οποιουδήποτε άλμπουμ» στο Spotify. Όπως υποστήριξε, η επιστολή δημοσιεύθηκε από ειλικρινή επιθυμία να ζητήσει συγγνώμη.
«Από ό,τι γνωρίζω, βρισκόμουν στους δέκα πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες συνολικά στις ΗΠΑ στο Spotify το 2025, καθώς και την περασμένη εβδομάδα και τις περισσότερες ημέρες. Το επερχόμενο άλμπουμ μου, Bully, είναι επίσης ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα pre-saves στο Spotify. Το άλμπουμ μου του 2007, Graduation, ήταν επίσης το πιο πολυακουσμένο hip-hop άλμπουμ του 2025», σημείωσε.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι η κίνησή του δεν σχετίζεται με την επαγγελματική του πορεία, αλλά με τα συναισθάματα που τον «βάραιναν». «Για μένα, όπως αποδεικνύεται από την επιστολή, αυτό δεν έχει να κάνει με την αναβίωση της εμπορικότητάς μου. Έχει να κάνει με το ότι αυτά τα αισθήματα μεταμέλειας ήταν τόσο βαριά στην καρδιά μου και στο πνεύμα μου. Οφείλω για ακόμη μία φορά μια τεράστια συγγνώμη για όσα είπα και πλήγωσαν ιδιαίτερα τις εβραϊκές και τις μαύρες κοινότητες», πρόσθεσε.
Ο ίδιος θέλει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει με ποια πλευρά της Ιστορίας είναι: «Όλα ξεπέρασαν κάθε όριο. Κοιτάζω τα συντρίμμια του επεισοδίου μου και συνειδητοποιώ ότι αυτός δεν είμαι εγώ. Ως δημόσιο πρόσωπο, τόσοι άνθρωποι ακολουθούν και ακούνε κάθε μου λέξη. Είναι σημαντικό να καταλάβουν ποια πλευρά της Ιστορίας θέλω να υπηρετώ. Και αυτή είναι η πλευρά της αγάπης και της θετικότητας».
Ο Γουέστ δήλωσε ακόμα ότι τα λόγια του «αμαύρωσαν» φιλίες, οικογενειακές σχέσεις και «βαθιές σχέσεις ζωής». «Κάθε μέρα που ξυπνάω, υπάρχει μια λίστα με όλα όσα είπα — τουλάχιστον όσα μπορώ να θυμηθώ — ενώ βρισκόμουν σε διπολικό επεισόδιο», είπε. «Όλοι οι οικογενειακοί δεσμοί, οι βαθιές σχέσεις και οι φιλίες ζωής που έχτισα με τόσο κόπο καταστράφηκαν από τις φρικτές δηλώσεις που έκανα τόσο παρορμητικά», κατέληξε.
Kanye West reveals tipping point that made him seek treatment as he insists apology for antisemitic rants was not a publicity move https://t.co/hEFov3352P— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 27, 2026
