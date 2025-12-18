Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Σφοδρές αντιδράσεις για την έκθεση της Μπιάνκα Σενσόρι στη Νότια Κορέα - Κατηγορίες για «σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών»
Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ παρουσίασε το πρότζεκτ BIO POP (THE ORIGIN) με «ανθρώπινα έπιπλα» και προκλητικές εικόνες
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα η νέα καλλιτεχνική έκθεση της Μπιάνκα Σενσόρι , συζύγου του Κάνιε Γουέστ, με πολλούς να την κατηγορούν στα social media για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και «ανησυχητικό» περιεχόμενο.
Η 30χρονη αρχιτέκτονας παρουσίασε το πολυαναμενόμενο πρότζεκτ της με τίτλο BIO POP (THE ORIGIN), το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, γυναίκες σε προκλητικές στάσεις, «ανθρώπινα έπιπλα» σχεδιασμένα από την ίδια και μασκοφόρες σωσίες της.
Η Σενσόρι μοιράστηκε σειρά φωτογραφιών από την έκθεση στον λογαριασμό της στο Instagram, ανάμεσά τους και ένα κάθισμα που σχηματίζεται από μια γυναίκα γονατισμένη. Οι εικόνες προκάλεσαν άμεσο κύμα αντιδράσεων, με αρκετούς ακόλουθους να χαρακτηρίζουν το έργο «διαταραγμένο» και να αμφισβητούν τον καλλιτεχνικό του χαρακτήρα.
«Γιατί υποστηρίζει κανείς κάτι τέτοιο;», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Οι γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα; Τότε ας κάνουμε και τους άνδρες αντικείμενα». Δεν έλειψαν και τα πιο σκληρά σχόλια, με κάποιον να χαρακτηρίζει τον λογαριασμό της «έναν από τους πιο ενοχλητικούς κι επικίνδυνους στο Instagram».
Παράλληλα, αρκετοί κατηγόρησαν τη Μπιάνκα Σενσόρι ότι αντλεί έντονη έμπνευση από το έργο άλλων καλλιτεχνών, όπως ο Βρετανός γλύπτης Άλεν Τζόουνς, αλλά και οι Άννα Ούντενμπεργκ και Βανέσα Μπίκροφτ. Κάποιοι, ωστόσο, σημείωσαν ότι η καλλιτεχνική επιρροή δεν είναι απαραίτητα αρνητική, εκφράζοντας την ευχή η Τσένσορι να εξελίξει τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα.
