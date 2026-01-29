Δάντης για το «My Number One» της Παπαρίζου: Μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ακόμα και ένα παιδικό τραγούδι
Σήμερα έχει προχωρήσει η παραγωγή, η σύνθεση και ο στίχος, ανέφερε ο τραγουδιστής
Το «My Number One» με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου είχε κερδίσει στη Eurovision σχολίασε ο Χρήστος Δάντης, αναφέροντας ότι σήμερα ορισμένοι θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν το κομμάτι ως παιδικό τραγούδι.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» που προβλήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, σχολιάζοντας τα υποψήφια κομμάτια για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, και παράλληλα έκανε ένα σχόλιο για τη συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου στον μουσικό διαγωνισμό το 2005, στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπου και κατέκτησε την πρώτη θέση.
Πιο συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης δήλωσε: «Τα επίπεδα είναι πολύ καλά. Τα τραγούδια που έχω ακούσει αποσπασματικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά. Το “My Number One” μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ακόμα και ένα τραγούδι παιδικό, γιατί έχει προχωρήσει η παραγωγή, η σύνθεση, ο στίχος, έχουν προχωρήσει πολλά».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, ο Χρήστος Δάντης πρόσθεσε σχετικά με τον τρόπο που οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τα τραγούδια της Eurovision: «Οι Έλληνες το πηγαίνουμε λίγο σε λάθος δρόμο, δηλαδή θέλουμε πάντα να μας θυμίζει κάτι ένα τραγούδι» και έκλεισε λέγοντας ότι δεν θα συμβούλευε τον γιο του να πάει στον μουσικό διαγωνισμό: «Στον γιο μου θα έλεγα να αποφύγει τη Eurovision, γιατί μπορεί να τον πάει ψηλά ή να τον καταπιεί».
Ακούστε το «My Number One»
