Ο Ρομπ Σνάιντερ και η σύζυγός του χωρίζουν μετά από 15 χρόνια γάμου
Η Πατρίσια Σνάιντερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στην Αριζόνα, επικαλούμενη ότι ο γάμος τους είναι «ανεπανόρθωτα διαλυμένος»
Μετά από 15 χρόνια ο Ρομπ Σνάιντερ και η σύζυγός του, Πατρίσια χωρίζουν.
Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, η Πατρίσια Σνάιντερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον ηθοποιό, στην Αριζόνα. Η είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου μέσω της The Sun και της Daily Mail.
Ο Σνάιντερ και η Πατρίσια παντρεύτηκαν στις 27 Ιανουαρίου του 2010 στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την αίτηση διαζυγίου που εξασφάλισε το People, αναφέρεται ότι ο γάμος τους είναι «ανεπανόρθωτα διαλυμένος και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επανασύνδεσης».
Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Ο Σνάιντερ είναι επίσης πατέρας της τραγουδίστριας Έλ Κινγκ από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Λόντον Κινγκ. Στο παρελθόν ήταν παντρεμένος και με την ηθοποιό Χελένα Σνάιντερ από το 2002 έως το 2005.
Σε ανάρτηση που έχει πλέον διαγραφεί στο Instagram, η Πατρίσια, Μεξικανή ηθοποιός και παραγωγός, είχε γιορτάσει τη 10η επέτειό τους γράφοντας: «10 χρόνια και συνεχίζουμε. Κανείς δεν είναι πιο αστείος από εσένα, σύζυγέ μου. Ευχαριστώ για τα όμορφα μωρά μου. Σ’ αγαπώ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Rob Schneider's wife files for divorce after 15 years of marriage..!💔💔— Hollywood Hypes (@Hollywoodhypes) January 29, 2026
Rob Schneider and Patricia Azarcoya Schneider have separated after 15 years of marriage. The Grown Ups star’s estranged wife filed for divorce in December 2025.#RobSchneider pic.twitter.com/rMBsTKiMrH
