Fleetwood Mac: Γυναίκα επιτέθηκε στον πρώην κιθαρίστα του συγκροτήματος
Σύμφωνα με τις Αρχές μία γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για παρενόχληση του εκτόξευσε άγνωστη ουσία

Γυναίκα επιτέθηκε στον πρώην κιθαρίστα των Fleetwood MacΛίντσεϊ Μπάκιγχαμ στη Σάντα Μόνικα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο 76χρονος μουσικός και τραγουδιστής, πρώην μέλος του συγκροτήματος, έφτασε σε κτίριο για προγραμματισμένη συνάντηση. Σύμφωνα με τις Αρχές, μία γυναίκα, η οποία θεωρείται ύποπτη για παρενόχληση, του εκτόξευσε άγνωστη ουσία και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν ήδη γνωστή στον Μπάκιγχαμ από προηγούμενα περιστατικά. Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε πληροφορηθεί την ώρα και το σημείο του ραντεβού του και τον περίμενε στον χώρο.

Ο Λίντσεϊ  Μπάκιγχαμ δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, ενώ το πρόσωπο της γυναίκας δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Την υπόθεση διερευνούν από κοινού η αστυνομία της Σάντα Μόνικα και το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της γυναίκας.

Υπενθυμίζεται, ότι το 2024 ο πρώην κιθαρίστας του συγκροτήματος είχε καταθέσει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος γυναίκας, η οποία φέρεται να είχε απειλήσει τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο καλλιτέχνης εντάχτηκε στους Fleetwood Mac το 1975 και συνέβαλε καθοριστικά στη μουσική πορεία του συγκροτήματος, γράφοντας και κάνοντας την παραγωγή του τραγουδιού «Go Your Own Way», που κυκλοφόρησε ως βασικό single στις 20 Δεκεμβρίου 1976. Το 2010, το τραγούδι κατέλαβε την 120ή θέση στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 κορυφαία ροκ εν ρολ τραγούδια όλων των εποχών.

Σχετικά Άρθρα

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

