Φαίδρα Δρούκα: Το επάγγελμα του ηθοποιού με απογοητεύει πολύ συνέχεια
Συνεχώς δήλωσε η Φαίδρα Δρούκα πως την απογοητεύει το επάγγελμα που ασκεί και η ίδια, αυτό του ηθοποιού.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 3 Απριλίου, εξήγησε πως πρόκειται για μία δουλειά γεμάτη αντιφάσεις, ωστόσο θεωρεί πως η ίδια έχει σταθεί πολύ τυχερή σε επαγγελματικό επίπεδο και υποστηρίζει πως το γεγονός ότι έχει φερθεί τίμια στον χώρο, λειτούργησε θετικά και για εκείνη.

Η Φαίδρα Δρούκα είπε χαρακτηριστικά: «Το επάγγελμα του ηθοποιού με απογοητεύει συνέχεια, πολύ. Είναι πολύ αντιφατικό, γιατί έτσι συμβαίνει. Είναι πολύ γοητευτικό και πολύ απογοητευτικό. Σου δίνει κουράγιο και σε ξεπατώνει. Θεωρώ ότι υπήρξα αρκετά τυχερή στα επαγγελματικά μου, όμως ήμουν πολύ ενεργή σε όλο αυτό. Συμπεριφέρθηκα πολύ τίμια σε αυτή τη δουλειά και στο χώρο και νομίζω αυτό πήρα κιόλας».

Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε για τους ρόλους μέσα από τους οποίους ο κόσμος τη γνώρισε: «Το "Άκρως οικογενειακόν" δεν μου λείπει γιατί το βλέπω συνέχεια και τότε έτρεχα πάρα πολύ, έκανα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το χαρώ αυτό το πράγμα. Από τα "Υπέροχα πλάσματα" μου λείπει το πόσο ωραία περνούσαμε στην Αθήνα του τότε, που ήταν πριν την κρίση», ανέφερε.

Κλείνοντας, με αφορμή την παράσταση «Το Κέικ» στην οποία πρωταγωνιστεί που πραγματεύεται τη μοναξιά, δήλωσε πως η ίδια δεν μπορεί να αισθανθεί ποτέ μόνη: «Δεν μπορώ να νιώσω μοναξιά γιατί έχω μια οικογένειά, ένα παιδί, έναν άντρα, έναν σκύλο. Την ανημπόρια φοβάται ο καθένας, όχι τη μοναξιά. Επίσης είναι περισσότερο θλιβερό να είσαι με κάποιον και να νιώθεις μοναξιά από το να είσαι αλήθεια μόνος», είπε.
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

