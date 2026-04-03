Ενοχλημένος ο Κάνιε Γουέστ με τους συνεργάτες του σε συναυλία, διέκοπτε συνεχώς το σόου: «Είναι σαχλό» τους φώναξε
Ο ράπερ εμφανίστηκε στος Λος Άντζελες και ενώ τραγουδούσε το «Good Life» έγινε έξαλλος καθώς τα οπτικά εφέ δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του
Ενοχλημένος παρουσιάστηκε ο Κάνιε Γουέστ με τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να διακόπτει συνεχώς το σόου και να τους φωνάζει να σταματήσουν.
Ο ράπερ βρέθηκε στο SoFi Stadium, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων του εμφανίσεων με τίτλο «Ye: Homecoming» που σηματοδοτούν την επιστροφή του στη μουσική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2021, και λόγω τεχνικών προβλημάτων με τον φωτισμό και τα πυροτεχνικά εφέ, δημιουργήθηκε ένταση. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Good Life» του 2007, ο Γουέστ σταμάτησε αιφνιδιαστικά το πρόγραμμα, υποστηρίζοντας πως τα οπτικά εφέ δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ ο ίδιος φαίνεται να ζητά επανειλημμένα τη διακοπή της μουσικής, φωνάζοντας: «Σταματήστε το, σταματήστε το, σταματήστε το». «Δεν μου αρέσει όταν τα φώτα κινούνται έτσι, σαν ντισκοτέκ», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Παρά τη σύντομη απολογία του προς το κοινό, οι διακοπές συνεχίστηκαν. Σε κάποιο σημείο, ο ράπερ χαρακτήρισε το σκηνικό «σαχλό», ενώ πρόσθεσε: «Σταματήστε να κάνετε αυτό με τα φώτα τύπου Βέγκας. Το είχαμε συζητήσει αυτό στην πρόβα».
Έπειτα από διαδοχικές επανεκκινήσεις, τα τεχνικά ζητήματα αποκαταστάθηκαν και η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, στη σκηνή ανέβηκε και η κόρη του, Νορθ Γουέστ, η οποία τραγούδησε μαζί του και λίγο πριν αποχωρήσει αγκάλιασε τον πατέρα της, συγκινώντας τους θεατές.
Following some lighting issues, Ye stops the show multiple times to address the problem.— XXL Magazine (@XXL) April 2, 2026
@billboard Ye (formerly Kanye West) brings out North West during his show at SoFi Stadium in LA #ye #kanyewest #northwest #misswestie ♬ original sound - billboard
@clippedbyveeyyy Father and daughter's beautiful iconic moment between Kanye West and North West 🥹🥰🫂 #kanyewest #northwest #kanye #music #concert ♬ original sound - clippedbyveeyyy
