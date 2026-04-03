Ενοχλημένος ο Κάνιε Γουέστ με τους συνεργάτες του σε συναυλία, διέκοπτε συνεχώς το σόου: «Είναι σαχλό» τους φώναξε
Ο ράπερ εμφανίστηκε στος Λος Άντζελες και ενώ τραγουδούσε το «Good Life» έγινε έξαλλος καθώς τα οπτικά εφέ δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του

Ενοχλημένος παρουσιάστηκε ο Κάνιε Γουέστ με τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να διακόπτει συνεχώς το σόου και να τους φωνάζει να σταματήσουν.

Ο ράπερ βρέθηκε στο SoFi Stadium, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων του εμφανίσεων με τίτλο «Ye: Homecoming» που σηματοδοτούν την επιστροφή του στη μουσική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2021, και λόγω τεχνικών προβλημάτων με τον φωτισμό και τα πυροτεχνικά εφέ, δημιουργήθηκε ένταση. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Good Life» του 2007, ο Γουέστ σταμάτησε αιφνιδιαστικά το πρόγραμμα, υποστηρίζοντας πως τα οπτικά εφέ δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ ο ίδιος φαίνεται να ζητά επανειλημμένα τη διακοπή της μουσικής, φωνάζοντας: «Σταματήστε το, σταματήστε το, σταματήστε το». «Δεν μου αρέσει όταν τα φώτα κινούνται έτσι, σαν ντισκοτέκ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Παρά τη σύντομη απολογία του προς το κοινό, οι διακοπές συνεχίστηκαν. Σε κάποιο σημείο, ο ράπερ χαρακτήρισε το σκηνικό «σαχλό», ενώ πρόσθεσε: «Σταματήστε να κάνετε αυτό με τα φώτα τύπου Βέγκας. Το είχαμε συζητήσει αυτό στην πρόβα».

Έπειτα από διαδοχικές επανεκκινήσεις, τα τεχνικά ζητήματα αποκαταστάθηκαν και η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, στη σκηνή ανέβηκε και η κόρη του, Νορθ Γουέστ, η οποία τραγούδησε μαζί του και λίγο πριν αποχωρήσει αγκάλιασε τον πατέρα της, συγκινώντας τους θεατές.

@billboard Ye (formerly Kanye West) brings out North West during his show at SoFi Stadium in LA #ye #kanyewest #northwest #misswestie ♬ original sound - billboard
@clippedbyveeyyy Father and daughter's beautiful iconic moment between Kanye West and North West 🥹🥰🫂 #kanyewest #northwest #kanye #music #concert ♬ original sound - clippedbyveeyyy
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

Δείτε Επίσης