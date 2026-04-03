Ιωάννα Τούνη για τη νίκη στην υπόθεση revenge porn: Για πρώτη φορά η ντροπή αλλάζει πλευρά και αυτό το πετύχαμε μαζί
Νικήσαμε, το λέω και συγκινούμαι ακόμα, νιώθω υπέροχα, δήλωσε η influencer
Συναισθηματικά φορτισμένη εμφανίστηκε η Ιωάννα Τούνη μετά τη δικαστική νίκη της στην υπόθεση revenge porn, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη στήριξη που είχε όλο αυτό το διάστημα.
Την Τετάρτη 1η Απριλίου, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ενόχους τους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση revenge porn με θύμα την influencer. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο κατηγορούμενο τριών ετών με αναστολή.
Την Παρασκευή, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε μερικά Instagram stories, μέσω των οποίων μοιράστηκε τα συναισθήματά της μετά την ετυμηγορία που τη δικαίωσε για τον δικαστικό αγώνα, που έκανε τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι νιώθει πως «για πρώτη φορά η ντροπή αλλάζει πλευρά».
Παράλληλα, μέσα από το βίντεο που έκανε η infuencer έστειλε ένα μήνυμα στήριξης σε γυναίκες που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις, τονίζοντας πως μετά τη δική της νίκη, υπάρχει ελπίδα δικαίωσης για αντίστοιχα περιστατικά. Όπως, είπε αρχικά: «Καλημέρα σε όλους. Πρώτο story από το σαλόνι μου και νομίζω πως είναι ένα ήρεμο πρωινό, γιατί πλέον τα πράγματα πήραν τον δρόμο που έπρεπε εδώ και καιρό. Νικήσαμε! Το λέω και συγκινούμαι ακόμα. Νιώθω υπέροχα. Είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσεις μέσα σε δύο μέρες ότι όλο αυτό που περίμενες επί χρόνια συνέβη πραγματικά».
Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι πλέον θα υπάρχει περισσότερη ενημέρωση για το τι βιώνει ένα θύμα όταν παραβιάζεται με τόσο σκληρό τρόπο η προσωπικότητα και τα πιο ευαίσθητα δεδομένα του. Έχω λάβει μεγάλη υποστήριξη από όλες εσάς και σας ευχαριστώ. Για πρώτη φορά η ντροπή αλλάζει πλευρά και αυτό το πετύχαμε μαζί. Αυτές οι πράξεις είναι κακουργηματικές και δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή».
Όσο για την ενοχή των δραστών, σχολίασε: «Το δικαστήριο τελείωσε και ακούστηκε η λέξη “ένοχοι” για κακούργημα για τους δύο κατηγορουμένους, ακριβώς όπως περίμενα και ήθελα. Δεν κλαίω από στενοχώρια, θα περάσει. Αυτή η νίκη δεν είναι πλέον προσωπική υπόθεση, αλλά μια μεγάλη μάχη που κερδήθηκε για όλες τις γυναίκες».
Τέλος, η Ιωάννα Τούνη τόνισε για τους δύο κατηγορούμενους και την υπόθεση που ξεκίνησε το 2017: «Η δικαιοσύνη μίλησε και τα πράγματα μπήκαν σε σειρά. Οι δύο άνθρωποι που το 2017 φαίνονταν μάγκες, πλέον το 2026, κρίθηκαν ένοχοι για κακούργημα και αντιμετωπίζουν τις πράξεις τους. Ελπίζω η εμπειρία μου να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για την προστασία των γυναικών από ανθρώπους που θεωρούν ότι μπορούν να καταστρέψουν ζωές. Ελπίζω να νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια και αν συνέβαλα έστω και λίγο σε αυτό, είμαι χαρούμενη. Το πιο δύσκολο κομμάτι πέρασε, και τώρα μπορώ να ηρεμήσω και να απολαύσω όσα όμορφα συμβαίνουν στη ζωή μου. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα στήριξης μέχρι το τέλος».
Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη κρίθηκαν ένοχοι. Πιο συγκεκριμένα, στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο κατηγορούμενο τριών ετών με αναστολή, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση των κατηγορουμένων να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής τους. Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους, τονίζοντας ότι κατείχαν και διέδιδαν προσωπικά δεδομένα της Ιωάννας Τούνη, χωρίς τη συγκατάθεσή της, με σκοπό να προσβάλουν βάναυσα την προσωπικότητά της. Το βίντεο φέρεται να είχε τραβηχτεί το 2017 και να κυκλοφόρησε στο ίντερνετ χρόνια αργότερα, προκαλώντας τεράστιο κύμα δημοσιότητας και ηθική βλάβη στην ίδια.
