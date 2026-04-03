Ιωάννα Τούνη για τη νίκη στην υπόθεση revenge porn: Για πρώτη φορά η ντροπή αλλάζει πλευρά και αυτό το πετύχαμε μαζί

«Καλημέρα σε όλους. Πρώτο story από το σαλόνι μου και νομίζω πως είναι ένα ήρεμο πρωινό, γιατί πλέον τα πράγματα πήραν τον δρόμο που έπρεπε εδώ και καιρό. Νικήσαμε! Το λέω και συγκινούμαι ακόμα. Νιώθω υπέροχα. Είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσεις μέσα σε δύο μέρες ότι όλο αυτό που περίμενες επί χρόνια συνέβη πραγματικά».



Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι πλέον θα υπάρχει περισσότερη ενημέρωση για το τι βιώνει ένα θύμα όταν παραβιάζεται με τόσο σκληρό τρόπο η προσωπικότητα και τα πιο ευαίσθητα δεδομένα του. Έχω λάβει μεγάλη υποστήριξη από όλες εσάς και σας ευχαριστώ. Για πρώτη φορά η ντροπή αλλάζει πλευρά και αυτό το πετύχαμε μαζί. Αυτές οι πράξεις είναι κακουργηματικές και δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή».



Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη κρίθηκαν ένοχοι. Πιο συγκεκριμένα, στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο κατηγορούμενο τριών ετών με αναστολή, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση των κατηγορουμένων να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής τους. Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους, τονίζοντας ότι κατείχαν και διέδιδαν προσωπικά δεδομένα της Ιωάννας Τούνη, χωρίς τη συγκατάθεσή της, με σκοπό να προσβάλουν βάναυσα την προσωπικότητά της. Το βίντεο φέρεται να είχε τραβηχτεί το 2017 και να κυκλοφόρησε στο ίντερνετ χρόνια αργότερα, προκαλώντας τεράστιο κύμα δημοσιότητας και ηθική βλάβη στην ίδια.



